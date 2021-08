Video: el pedido de una mujer infectada de coronavirus

Una mujer oriunda de La Rioja realizó un desesperado pedido de ayuda, tras haber sido diagnosticada con coronavirus. Paola Ruartes (38) manifestó su malestar con el Comité Operativo de Emergencia de La Rioja (COE) al protagonizar un video, en el cual exige al área de Salud que le den asistencia durante su aislamiento. Precisamente, ella denuncia que no le brindan los medicamentos necesarios para transitar la enfermedad.

"Mi nombre es Paola y estoy necesitando que la gente del COE se haga responsable de nosotros. Tengo a mi cargo a mi abuela y a 3 menores a cargo. Estamos aislados desde el día sábado porque me dio positivo", comenzó diciendo la mujer.

"A mí me dio positivo de covid, pero a ellos los aíslan por ser contactos estrechos", agregó refiriéndose a que se encuentra conviviendo con sus hijos de Jeremías y Thiago, y la abuela de los mismos, quien tiene 83 años.

"Llamé al COE porque necesito asistencia para mí y para mis hijos. Yo soy la fuente de ingresos y, si no tengo ayuda, voy a salir a la calle y pedir por favor que me den medicación", indicó. Además, respecto a su estado de salud, la involucrada dijo: "Me falta mucho el aire y me duelen los pulmones. Es como que me ahogo y me agito rápido".

"Vivo llamando al COE y me cambian de médico. Necesito una solución", concluyó.