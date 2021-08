Qué dicen los expertos sobre la combinación de vacunas

Tras el anuncio realizado durante la conferencia de prensa de este miércoles, donde Carla Vizzotti indicó que se podrá remplazar la segunda dosis de las vacuna Sputnik V por una dosis de Moderna o AstraZeneca y -además- quienes fueron vacunados con AstraZeneca, podrán recibir Moderna como segunda dosis, fueron difundidos diversos estudios que indican la efectividad de dicha combinación.

"Estamos en condiciones de avanzar con el intercambio de vacunas. La Sputnik V con Moderna y AstraZeneca. Y también la vacuna de AstraZeneca con Moderna. Se le va a ofrecer a las personas de manera voluntaria", comentó Vizzotti.

Respecto a qué dicen los estudios realizados sobre la intercambiabilidad de vacunas, existen numerosas investigaciones acerca del tema. Un ejemplo de esto es recientemente informe hecho por el Statens Serum Institut (SSI) de Dinamarca. Aquí se llevó a cabo una combinación entre la vacuna de AstraZeneca con una segunda dosis con los fármacos de Pfizer-BioNTech y de Moderna, los cuales son a base de ARN mensajero. Los resultados arrojaron que los participantes generaron una “buena protección” inmunológica.

Por otro lado, la combinación entre AstraZeneca y Sputnik V también tuvo su propio estudio. Días atrás, fueron dados a conocer los resultados preliminares de un estudio que hace un relevamiento realizado por el Fondo Ruso de Inversión Directa sobre la aplicación de la vacuna de AstraZeneca y la primera dosis de la Sputnik V. En detalle, se demostró eficacia contra la infección por coronavirus y ausencia de efectos secundarios en las personas inmunizadas.

“El análisis intermedio de los datos demuestra altos índices de seguridad para el uso combinado: no hay efectos adversos graves, ni tampoco casos de coronavirus después de la vacunación”, indicó un comunicado de dicho organismo.

La vacuna Sputnik V fue el primer inoculante utilizado en Argentina.

En tanto a lo que piensan los especialistas argentinos, el inmunólogo e investigador del Conicet, Jorge Geffner, manifestó: “Los resultados presentados hoy son muy alentadores y abren la puerta a que se puedan combinar ciertas vacunas”.

“La combinación de vacunas se están haciendo en muchas partes del mundo, como Europa, Canadá, Chile o Uruguay. Ellos combinan Oxford-AstraZeneca, que es un adenovirus, con Pfizer, que es un ARN mensajero”, precisó, a la vez que recordó que la necesidad de encarar los estudios en Argentina tiene que ver “básicamente con que hay una necesidad que plantea la probable circulación de la variante Delta”. Ante esto es preciso “completar los programas de vacunación de todas las personas que son mayores de 40 años”, añadió.

En relación a la inoculación de los mismos componentes de la vacuna Sputnik V, es decir el primero, Geffner dijo que “es posible combinar las mismas dosis. Hay que ver los estudios. Hay muchas vacunas, como la de Oxford-AstraZeneca, que funcionan con esa modalidad”.

“Si te vacunás con AstraZeneca repetís dos veces la misma dosis, es el mismo componente con Pfizer y Moderna también. Se podría hacer con Sputnik, hay que ver la eficiencia, puede funcionar bien porque, como dije, hay otras vacunas cuyos componentes son idénticos”, concluyó Geffner.

Por su parte, la patóloga argentina Marta Cohen consideró "una opción muy válida" la combinación de vacunas para completar la inmunización contra el coronavirus, que se anunció hoy en Argentina.



"He escuchado con beneplácito la posibilidad de que en Argentina se comiencen a combinar las vacunas" dijo Cohen a través de un video distribuido a los medios.



"Nunca dudé de que esta iba a ser una opción muy válida. Le pido a la gente que no duden, que si las vacunas, las dosis, están separadas por más de 28 días no puede haber efectos adversos, a lo sumo un poco menos de eficacia, pero muy posiblemente la eficacia de combinar las vacunas va a ser aún mayor", agregó Cohen, que reside en el Reino Unido.



"Esto es por la antigenicidad despertada cuando se combinan vacunas. Eso fue lo que se observó en Europa, cuando hubo que combinar Oxford-AstraZeneca de primera dosis y, cancelada la vacuna en Europa, dieron segunda dosis de Pfizer y de Moderna, y la inmunidad fue mucho mejor", abundó.



"Así que bienvenido sea, siempre lo sospeché, siempre insté que había que combinar las vacunas y eso va a solucionar el problema que tienen muchos países como Argentina, el faltante de segunda dosis. Así que bienvenido sea", concluyó Cohen.