Jóvenes acordaron la creación de 21 puntos de wifi gratuitos en Mendoza

La Federación de Estudiantes Secundarios de Mendoza -FESM- lanzó su propio proyecto de conectividad, con el objetivo de “llegar con una ayuda concreta a todos los pibes que tienen dificultades de conexión para poder garantizar, al menos en parte, el derecho a la educación”. De esta forma, se habilitarán 21 puntos wifi gratuitos de acceso a internet, que funcionarán en bibliotecas populares en 13 municipios de Mendoza.

Compuesta por los Centros de Estudiantes del Departamento de Aplicación Docente -DAD-, Magisterio, Martín Zapata, Liceo Agrícola y Enológico, Vicente Zapata, San Luis Gonzaga, San Buenaventura, Manuel A. Estrada, y Colegio Universitario Central; la FESM es el espacio independiente que representa al movimiento estudiantil organizado. Actualmente están en expansión y búsqueda de nuevos centros; además, próximamente, sumarán 4 centros más.

“Es inclusión para los pibes y las pibas. Mas o menos la mitad de los hogares de la provincia no tienen conexión fija a Internet según la ultima encuesta del CISME y por ende los menores de 18 tampoco lo tienen. Y si no tienen Internet no pueden acceder a la educación como deberían, tampoco ha habido ayuda del gobierno para mejorar esto”, dijo Ulises Llanes Vignale, presidente de la FESM.

Estos espacios serán en bibliotecas populares que han decidido adherir al proyecto. También, en alguna de ellas, podrán sacar fotocopia y usar computadoras de forma gratuita. La propuesta fue acercada a través de la Comisión Provincial de Bibliotecas Populares -Co.Pro.Bi.P-.

Los 21 puntos wifi, uno por uno

Esta es la lista de las bibliotecas populares que adhieren al proyecto de los 21 puntos wifi, con su dirección y respectivos días y horarios de apertura y cierre:

Zona Metropolitana:

B.P. Chacras de Coria (Luján). De 10 a 14 y de 16 a 20hs. Viamonte 5191 (5505) Chacras de Coria.

B.P. Norma Acordinaro (Luján). Ruta 15 Km 28 - CIC - Agrelo cp5509. De 7:30 a 13:30hs.

B.P. Benito Juarez (Luján. Cobos s/n IV Bª Pedriel. Pedriel. De 8 a 18hs.

B.P. Las Compuertas (Luján). Ruta Panamericana Km 21 - Las Compuertas. De 7 a 13hs.

B.P. Virgen de la Carrodilla (Luján). Manuel A. Saez 8253 Bº Los Olivos. De a 14hs.

B.P. Juan Carlos Flores (Maipú). B° Ant. Arg. Centro Cultural - Luzurizga

B.P. Daniel Talquena (Guaymallén). Dorrego 2809 - Bº Bancario. Dorrego.

B.P. Mirta Vivante (Las Heras). Bº Unidad Latinoamericana MB Casa 16 (5539) El Resguardo.

B.P. Del Saber del Pueblo y su Cultura (Las Heras). Pasaje Comunero y La Madrid 3024 – Panquegua. De 10 a 13 y de 17 a 21hs.

B.P. Pedro Arce (Godoy Cruz). San Cristóbal 1716 *B. General San Martin (Capital). De 9 a 18hs.

Valle de Uco:

B.P. Segundo Esteves (Tunuyán). Alem 670 (5560) Ciudad de Tunuyán.

B.P. Joaquín Di Genaro (San Carlos). Pedro Castro 49 Pareditas (5569). De 7 a 12:30 y de 16 a 20hs.

Zona este:

B.P. Ingeniero Giagnoni (Junín). Santos Lugares 36 y Milordo. Ing.Giagnoni (5582).

B.P. Pujadas (Lavalle). Beltrán 55 Villa Tulumaya (5533).

B.P. Ricardo Rojas (San Martín). Pirovano 100 y Godoy Cruz.

Zona Sur:

B.P. José Hernandez (General Alvear). San Martín s/n -San Pedro del Atuel - Gral. Alvear. De 9 a 12:30 y de 16 a 19:30hs.

B.P. Di Marco (General Alvear). Humberto Artaza 361 - Bowen (5634). De 9 a 12 y de 16 a 19hs.

B.P. Fray Inalican (San Rafael). Avda Mitre 290 - Villa 25 de Mayo.

B.P. Peñasco (San Rafael). Avda. Mitre 1233.Ciudad de San Rafael (5600). De 10 a 13 y de 18 a 20:30hs.

B.P. Mariano Moreno (San Rafael). Bernardo de Yrigoyen 148.

Por su parte, los chicos de la FESM piden contacto a través de Instagram (@fes.mendoza) en caso del uso de esta ayuda o en la creación de centros de estudiantes, para aquellos colegios que no tienen.