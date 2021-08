Variante Delta: el extraño motivo por el que multaron a un paciente recuperado

Alexis Javier López es una de las tantas personas que se infectó con la variante Delta de covid en Córdoba. Además de ser familiar de una mujer que murió la semana pasada a causa de la pandemia y de esta peligrosa variante, ahora deberá pagar una suma que podría alcanzar los 200 mil pesos.

López forma parte de la extensa lista de personas contagiadas con la variante Delta. Una vez que el test le dio positivo, tuvo que aislarse en un hotel del que sólo salió, trasladado en ambulancia y cumpliendo con los estrictos protocolos sanitarios, al hospital Rawson, donde con cierta frecuencia le hacían nuevos PCR.

El PCR le había dado negativo

Luego de 13 días, se trasladó nuevamente para un nuevo test, que le dio negativo. Sin embargo, cuando salió del hospital, ya arriba de la ambulancia, se encontró con que le habían hecho una multa.

Cuando salí, me hicieron subir de nuevo a la ambulancia. Ahí supuestamente me hicieron la multa, por estar ahí afuera”

"Me corrieron para afuera, para que esperara al médico que llegara para atenderme y cuando salgo, me hicieron subir de nuevo a la ambulancia pero ya me habían hecho la multa”, sostuvo en declaraciones televisivas, en El Doce TV, de esa provincia.

"En ningún momento se me acercó un policía ni nada. Me hicieron salir afuera, yo me bajé de la ambulancia y fui hasta la sección del hospital y de ahí me tomaron los datos y me hicieron salir afuera. Cuando salí, me hicieron subir de nuevo a la ambulancia. Ahí supuestamente me hicieron la multa, por estar ahí afuera”, detalló.

La multa, que le llegó por mail, alcanza la suma de 200 mil pesos, sin embargo, indica que con un "pago voluntario" el sancionado puede contar con un beneficio de 70 % de descuento.