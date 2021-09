Un método infalible para prevenir estafas cibernéticas

Ya nadie sabe cuántas contraseñas utiliza a diario. Y es imposible recordarlas a todas por lo que es cada vez más común repetirlas, anotarlas en un papel o guardarlas en un archivo. Sin embargo, cada vez son más los que recurren a los administradores de contraseñas. Una herramienta que pasa casi inadvertida para quienes no se preocupan por sus datos online pero que puede marcar la diferencia entre ser o no víctima de una estafa cibernética u otro tipo de ciberdelito.

"La idea del administrador de contraseñas es que te ayude no sólo a tener las contraseñas en un mismo lugar sino porque da un valor agregado", dice Pablo Fain, especialista de IT y sigue: "Por valor agregado me refiero por ejemplo a una función que traen algunos administradores que comparan todas las contraseñas que vos cargás con la base de Have I Been Pwned que es un sitio que recopila todas las contraseñas filtradas en la historia más reciente de Internet. Si detectan que tu contraseña fue filtrada lo advierten para que sepas que estás expuesto".

El administrador de contraseñas permite crear claves más complejas y evitar repeticiones, por eso aumenta la seguridad.

Cómo especialista de IT sabe cuál es la estrategia de los atacantes: usan las bases de datos de contraseñas filtradas, con las que suele filtrare más información de los usuarios, y con eso acceden a más datos de las personas. También sabe, como usuario de Internet, que los sitios exigen contraseñas cada vez más complejas. Y que olvidarlas puede causar más de un dolor de cabeza. En este sentido, agrega que aparte de la posibilidad de saber si la contraseña fue o no filtrada los administradores de contraseñas permiten crear contraseñas más complejas. "La posibilidad de usar contraseñas aleatorias es un nivel más de protección: delegás en el administrador de contraseñas la generación de cada una de ellas. Tenés que acordarte una, dos o tres contraseñas y las demás están todas ahí".

Fain sabe perfectamente a lo que se refiere: "Tengo más de 500 contraseñas de 500 sitios diferentes y sólo me acuerdo 2: la del administrador de contraseñas y la de mi mail. Las demás son todas aleatorias de entre 16 y 64 caracteres porque no tengo la necesidad de recordarlas".

Señala que la elección del administrador de contraseñas depende mucho de las necesidades del usuario. "Quienes usan determinados sistemas operativos, como Linux, seguramente elijan los que mejor funcionen con este entorno. Otros elegirán una que sea 100% mobile y algunos más optarán por administradores que funcionen en todos sus dispositivos con la misma contraseña", explica.