La variante Delta llegó al agua cloacal de una importante provincia

Restos de la variante Delta de coronavirus fueron encontrados en el agua residual que desemboca en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande, a 25 kilómetros de la ciudad de Córdoba, confirmó hoy el médico infectólogo Hugo Pizzi.



El miembro de la Universidad Nacional de Córdoba detalló que el Ministerio de Salud cordobés junto con el Instituto de Virología José María Vanella realizaron una "vigilancia epidemiológica en los efluentes cloacales y se encontró secuenciación del virus Delta". La muestra se tomó de la planta de Bajo Grande debido a que el coronavirus se elimina con las heces, comentó Pizzi.



"El virus siempre esta en la materia fecal, por eso los chinos comenzaron hacer hisopado anal, porque el virus persiste mas tiempo en el recto", anadió el médico infectólogo.





En diálogo con Radio Del Plata insistió que, de ser posible, las personas contagiadas no compartan el baño. Pero "si es un solo baño hay que higienizarlo cada vez que lo use el enfermo", recordó.



En cuanto a la circulación de la variante Delta en Córdoba, el especialista afirmó que "está controlada", y enfatizó que trabajan "codo a codo" la universidad, la municipalidad y la provincia.



"La bomba epidemiológica comenzó con el viajero de nacionalidad peruana, pero se pudo aislar todo muy bien y aparentemente no hay riesgos", concluyó en referencia al hombre que llegó desde Perú y no hizo la cuarentena obligatoria provocando una serie de contagios entre sus familiares y allegados, y finalmente murió.





Hasta ahora, son 78 los casos confirmados de variante Delta en la provincia mediterránea, que ya provocó dos muertes, la del viajero y la de una mujer que fue contacto estrecho.