Sorpresa: dejan en un bar la propina con dinero venezolano

Se trata de uno de los espacios más concurridos de la reconocida calle Arístides Villanueva. Abierto desde la mañana hasta que los protocolos y medidas sanitarias lo permiten, el local de Chachingo recibe comensales todo el tiempo y seguramente entre sus paredes guarda miles de anécdotas y charlas.

Hoy un hecho particular sorprendió a algunos clientes y fue la particular propina que reposaba en el recipiente destinado a recibirlas. Como es costumbre, en la barra del lugar hay destinado un frasco o contenedor de algún tipo para que los clientes "al paso" sean generosos y dejen un aporte a los empleados. En este caso puntual, es una copa de cerveza la que cumple la función de alcancía.

Entre charla y charla, desayuno mediante, un comensal advirtió algo muy curioso: solo un billete había dentro de la copa en cuestión, pero no era dinero argentino.

"Me llamó la atención el color, la tipografía y de lejos me di cuenta que era una moneda extranjera, pero no me daba cuenta qué", explicó a MDZ el hombre. Al acercarse y pedir permiso para sacarlo e inspeccionarlo, vio que era un billete venezolano. "Concretamente, había cinco bolívares de propina", nos confirmó.

El billete en cuestión.

Preguntamos a algunos de los chicos del staff por esta curiosa propina, y nos contaron que hace mucho tiempo que está ahí. "No sabemos cómo llegó o quién lo dejó, pero lo consideramos un billete de suerte: durante la pandemia hemos tenido trabajo, y si bien hubo meses difíciles y la actividad mermó, siempre nos reinventamos y seguimos trabajando. Y además, la gente al verlo, deja propina", explicó uno de ellos.

Lo que sí está claro es que quien dejó esa propina no se caracteriza por ser dadivoso, pues utilizando la herramienta de Google para conocer los cambios de moneda y los valores del día, 5 bolívares venezolanos al 3 de agosto de 2021 son 0.0000013 dólares estadounidenses; y 0.00012 pesos argentinos: ¡Nada de nada!

¡Qué poquito vale!