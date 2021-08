Presencialidad absoluta: quiénes no están obligados a volver a las aulas

El retorno a clases presenciales plenas trajo mucha expectativa por parte de las familias, docentes y directivos de las escuelas de Mendoza. La resolución emitida por la Dirección General de Escuelas convocaba a todo el personal docente a prestar servicios de manera presencial a partir de esta semana. Sin embargo, hay algunos casos particulares en los que existen dudas respecto a la obligatoriedad de asistencia por parte de los estudiantes que conviven con personas que forman de grupos de riesgo y aún esperan la segunda dosis.

Si bien la legislación vigente permite convocar a todos los docentes que recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, independientemente de su edad y condición de riesgo; desde la DGE recomendaron la convocatoria de manera presencial a aquellos que tengan su esquema de vacunación completo que, en una gran mayoría, recibió la segunda dosis el fin de semana pasado.

El operativo de vacunación docente se realizó los días 30 y 31 de julio

Solamente aquellos docentes que poseen inmunodeficiencias o están bajo tratamiento oncológico o hayan sido trasplantados están exceptuados de asistir de manera obligatoria, así como también aquellos que fueron vacunados con Sputnik V y aún no reciben la segunda dosis pero, según la DGE, son una minoría.

La duda surge con aquellos estudiantes que conviven con personas que forman parte de los grupos de riesgo y aún no reciben la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Desde la dirección General de Escuelas informaron que se evaluarán los casos particulares pero entienden que la gran mayoría de quienes son población de riesgo ya se encuentran vacunados por lo tanto, los alumnos no tienen ningún motivo para no asistir a clases de forma presencial. Las excepciones podrían darse con quienes esperan la segunda dosis de la vacuna Sputnik V pero seguramente serán muy pocos los casos.