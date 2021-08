Argentina espera las segundas dosis e Inglaterra ya tiene fecha para las terceras

Mientras en Argentina la campaña de vacunación contra el coronavirus no se desarrolla a un ritmo necesario frente al avance de la variante Delta por la carencia de segundas dosis, Inglaterra no solo confirmó que dará a sus habitantes una tercera dosis, si no que ya tiene fecha confirmada para la inoculación masiva.

Uno de los países que abrió el camino de las terceras dosis por la propagación de la variante Delta en todo el mundo fue Israel, donde ya se comenzó a aplicar una vez más la vacuna de Pfizer. Ahora quien toma la misma dirección es Inglaterra, ya que se confirmó que a partir de septiembre se aplicará el refuerzo inmunológico.

La decisión fue tomada por el gobierno de Boris Johnson y las terceras dosis de la vacuna contra el coronavirus alcanzarán a casi 32 millones de personas. Durante el mes de septiembre está previsto vacunar por tercera vez a unos 10 millones, siendo inoculados alrededor de 2,5 millones cada semana, según la información consignada por The Daily Telegraph.

El plan de vacunación para las terceras dosis está dirigido a personas mayores de 50 años y aquellas que posean algún tipo de comorbilidad que los exponga aun más a los efectos graves del coronavirus. Además, la colocación será en farmacias para liberar al personal de salud y que esté disponible para atender el resto de las afecciones que puedan sufrir los ciudadanos británicos.

De esta manera, Inglaterra se suma a Israel en la colocación de terceras dosis frente al avance de la variante Delta. El país liderado por Isaac Herzog comenzó la nueva campaña vacunando a mayores de 60 años y el propio Herzog y su esposa Michal dieron el ejemplo vacunándose por tercera vez. Lo propio hizo el ex primer ministro Benjamin Netanyahu.