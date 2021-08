¿Adivinaste el argentinismo? Te contamos cuál es la solución

El nuevo juego de MDZ desafía a nuestros lectores a adivinar qué argentinismo representa el dibujo de Andrés Hughes.

En este artículo develamos el misterio. Si todavía no la habías visto la ilustración, esta es la última oportunidad. La respuesta: más abajo.

Todavía estás a tiempo de adivinar cuál es el nuevo argentinismo del Reto MDZ.

La respuesta: "Nos vemos en Disney". ¿Acertaste?

Esta puede haber sido difícil para muchos... O no. Según Andrés Hughes (@indiojiux), "la expresión nos vemos en Disney se usa educadamente para mandar a alguien a un lugar no deseado, o también para ratificar que dos personas no se van a ver nunca más. Quien lo dice, posiblemente lo haga con disgusto o decepcionado con su receptor".

El primero en acertar fue Osvaldo Cuello. Luego de la suya llegaron muchos respuestas más... NO todas correctas. "Chau ratón", "Como dice Mickey Mouse, cada uno para su house", "Soy todo oídos" fueron algunas de las respuestas equivocadas entre los lectores que se animaron al reto MDZ. También hubo quienes se refirieron a la expresión "haceres los ratones" y algunos que pensaron que tenía era la ilustración para la frase "dime con quién andas y te diré quién eres".

"El origen de esta expresión se remonta a la crisis argentina del 2001 en Argentina. Cuando el peso valía lo mismo que el dólar y era común entre los turistas argentinos viajar a Miami y Disney. Post-crisis se hizo imposible, como seguir queriendo verse", asegura el artista.

