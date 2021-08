¿Cómo estar cerca del otro? Solidaridad cotidiana en tiempos de distanciamiento social

Es cierto que no nos hace falta buscar en el diccionario, porque todos conocemos el significado de la palabra solidaridad. Sin embargo, a veces creemos que solo en las grandes campañas podemos ser solidarios, o que solo algunos pocos están llamados a vivirla plenamente.

La solidaridad tiene una cara a veces olvidada, y que justamente nos invita a vivirla en la realidad nuestra de cada día, con las personas que nos rodean, o las que simplemente se cruzan en nuestro camino.



Mirar al otro, una habilidad algo olvidada en tiempos en que el ser humano se encuentra tan centrado en sí mismo. Ahora, tenemos el agravante que el tapabocas nos limita el campo visual de lo que nos rodea, y se nos impone este “distanciamiento social”. No obstante, si algo nos enseñó esta pandemia es lo esencial que son nuestros vínculos, y cuánto necesitamos los unos de los otros.

En la familia de Clara las cosas no andaban nada bien, los humores de los chicos iban de mal en peor, pelas entre hermanos, gritos, portazos. Mientras todos festejaban por la presencialidad, ellos no querían saber nada con volver a la escuela. Valeria, la adolescente, era la más insistente: "No necesito ir al colegio, yo entendí todo, me llevo bárbaro con la plataforma del colegio, y tengo todas las tareas al día".

Un día, mientras caminaba cabizbaja al colegio, se encontró en el camino con su amiga Lore. La verdad es que caminaron juntas unas cuadras hasta que Vale advirtió que Lorena tenía los ojos llenos de lágrimas. Días después se preguntaba cómo podía ser que ella no se hubiera dado cuenta lo mal que estaba su amiga. Charla mediante, Lorena le compartió que estaba preocupada por su desempeño escolar, le habían costado mucho los meses de virtualidad, y arrastraba muchas tareas pendientes, no sabía por donde empezar, y se frustraba mucho. A Valeria se le ocurrió generar tardes de estudio, con otras amigas, y de a poco Lore se fue

acomodando. Pero el cambio más grande lo vivió Valeria, que ahora se levantaba feliz para ir al colegio, y celebraba cada logro de su amiga.

Animarnos a salir de nosotros mismos y poder mirar a nuestro alrededor y descubrir a nuestro prójimo. Sólo se trata de eso. Tan sencillo y tan complejo.

En el antiguo juego del samba, o en alguna que otra montaña rusa o calesita intensa, la estrategia para pasarla bien y no marearse era mirar afuera un punto fijo. Cuántas veces no podemos disfrutar y nos agobia nuestro propio mareo, por no ser capaces de esto.

Los más chiquitos y los adolescentes tienen esa sensibilidad y empatía natural, pero a veces puede estar como adormecida, no desaprovechemos como adultos la posibilidad de ayudarlos a ponerse en acción y potenciarla.

Cómo promover esta solidaridad cotidiana en el hogar

Fomentar gestos sencillos. Un llamado a los abuelos, un dibujo a los primos, un mensaje poniéndonos a disposición de ese amigo que necesita ayuda con la tarea, un gracias a la maestra, un saludo amable al encargado del edificio, dejar pasar a alguien, o sostenerle la puerta.

Trabajar en nuestro propio buen humor, y desafiarnos a expresar una sonrisa. A veces, cuando estamos con nuestro círculo más íntimo, dejamos de lado estos esfuerzos que son tan necesarios.

Somos equipo en casa, las tareas cotidianas también son excelente ocasión para crecer en solidaridad . Ayudarse entre hermanos, y con las tareas cotidianas, sin recibir ninguna prestación a cambio, simplemente porque somos familia, y hay amor y preocupación de por medio.

olvidado. Desde la cotidiana pregunta ¿Cómo estás? Que pocas veces tiene ánimos de escuchar sinceramente la respuesta, y se apura al formularse incluyéndola: -¿Cómo estás?, ¿todo bien?... Hoy el desafío se vuelve más grande, en tiempos en los que hasta aceleramos la velocidad de los mensajes de whatsapp que recibimos, y no nos importa perdernos las pausas, los tonos, sino escuchar apurados lo que otro tiene para decirnos.

Esta generosidad con quienes nos rodean, aun en tiempos de distanciamiento social, comienza por lo chiquito para desarrollarse a lo grande, va germinando esa semilla que los ayuda a los niños y adolescentes a salir de sí mismos, hacia el encuentro del otro, y estar ahí para tenderle una mano. Que esta angostura en la que estamos viviendo no nos impida desplegar nuestros corazones hacia los demás. Y recordemos que a partir de un pequeño gesto suceden los grandes cambios.

*Magdalena Clariá es Licenciada en Psicología y Mercedes Gontán, abogada, Mediadora y Orientadora Familiar. Juntas hacen Apuntes de siembra