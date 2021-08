Es ciega, hace lanzamiento de disco y espera ganar una medalla en Tokio

Florencia Romero tiene 25 años, en los juegos Paralímpicos en Río 2016 compitió en lanzamiento de disco y su marca la ubicó en el séptimo lugar. “Soy lanzadora de disco y de bala, hace 10 años que practico el deporte. Participé en los Juegos Nacionales Evita en el 2011, me vio mi entrenador Javier Alvares y me preseleccionaron a la selección juvenil”, contó Florencia.

“Estos son mis segundos juegos Paraolímpicos, después de Río 2016. En comparación tenía 20 años, lo disfruté muchísimo, pero ahora tengo otra conciencia física y mental, es totalmente distinto. Me fue muy bien para ser mis primeros juegos y ser prácticamente juvenil. Entré en la final de disco, que era lo que estábamos buscando. Sabía lo que estaba haciendo, sabía dónde estaba, pero no tenía el nivel de conciencia que tengo ahora”, relató la atleta.

Florencia es ciega total desde los 8 años a causa de un cáncer infantil y participa en la categoría F11 para ciegos totales. “Nuestra categoría no tiene muchas adaptaciones, entramos al campo con un antifaz y parches oculares, para estar todos en la misma condición, además de un guía que nos acomodan en el aro, nos pasan los implementos, nos indican donde hacer la técnica y no chocar. Podemos llegar a perder el equilibrio y la orientación, después el resto es exactamente lo mismo”, aseguró Florencia.

Desde chica Florencia tiene locura por el deporte. “Pase por hockey, natación, ski, entre otros. Quería ir descubriendo deportes nuevos, disciplinas fuera de lo común. También quería buscar cosas en las que podía encajar. Con el acompañamiento de mi familia y entrenadores me fueron guiando en lo que podía y no hacer. Mi condición no fue un impedimento en ningún ámbito y en ningún deporte”, declaró la lanzadora.

“Puede ser por mi personalidad que siempre quería estar integrada, en el colegio se hacía handball y vóley y yo jugaba igual. Me enganchaba del hombro de una compañera, hacía los driblings, marcaba los puntos, había que adaptarse, yo quería jugar”, contó Florencia.

Respecto a los juegos de ese año, destacó que el entrenamiento fue bastante duro. “Está conformado por lanzamiento de disco y de bala, cambiamos el volumen, hacemos pesas, hacemos pista, saltos, es un entrenamiento completo. A medida que se acercaba la fecha hacíamos doble turno, sábados y domingos incluidos”, explicó la atleta.

Mi condición nunca fue un impedimento, menos en el deporte

Sorprendentemente, el entrenamiento durante la pandemia fue mejor a nivel mental para ella. “Venia de un golpe bastante duro. Había ido a un mundial en Dubái y no me fue como esperaba, fue un viaje complicado. Pero desde el primer día que se declaró la cuarentena me dije: no voy a dejar de entrenar ni loca, voy a entrenar el triple, no le voy a dar chance a nadie a que me paseen este momento”, enfatizó Florencia.

“Bajé cincuenta cambios y me devolvió los pies a la tierra. Fue como volver a empezar con más conciencia, volver a centrarme en mí y en lo que yo quería y en lo que tenía que mejorar. Creo que me sirvió, como le comenté a mi entrenador, me siento mucho más positiva de lo que me sentí en ningún torneo”, manifestó.

Respecto a su discapacidad, Florencia explicó que trata de que no haya complicaciones, tanto adentro de la pista como afuera. “Trato de buscar que los obstáculos no me compliquen, y si me sucede trato de pedir ayuda. Eso lo aprendí con el tiempo, todos necesitamos ayuda”.

“Mi objetivo es disfrutar, desde el día en que clasifique hasta que terminen los juegos, disfrutar, guardarme todos los recuerdos que se puedan y darlo todo, poder ir a demostrar lo que entrenamos día a día en el CeNARD y lo que hicimos durante todos estos años”, completó la atleta.

Florencia tendrá su primera competencia el lunes 30 de agosto en lanzamiento de disco y nuevamente el 2 de septiembre realizará lanzamiento de bala.