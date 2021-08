Trabajó desde los 8 años en la cosecha y ahora es vacunadora: "Me costó mucho llegar hasta acá"

"Volvería a elegir esta profesión toda mi vida", asegura con orgullo Elizabeth Lourdes Arce (49), una enfermera profesional que actualmente se desempeña como vacunadora en la campaña de vacunación contra la covid-19. Ella es de esas mujeres que tienen muy claro que quieren en su vida.

Lourdes, como todos la llaman, desde marzo de 2021 todos los días llega desde El Borbollón, Las Heras, hasta el Estadio Polimeni del mismo departamento mendocino para vacunar a ciento de personas contra el coronavirus. Pero antes de ser parte de este operativo tuvo que atravesar por momentos muy duros, por mucho aprendizaje y experiencias que la marcaron para siempre.

Lourdes Arce (a la izquierda) junto a dos compañeras en el Estadio Polimeni.

Desde chica se encontró con muchos obstáculos, pero nada impidió que ella pudiese concretar sus objetivos. A los 5 años falleció su papá, luego de ese trágico acontecimiento su mamá formó pareja con otro hombre del cual Lourdes no tiene buenos recuerdos. “Mi padrastro era muy violento, en ese momento no existía la posibilidad de denunciar a estas personas que tenían este tipo de conductas”.

Es por ello, que Lourdes pensó que lo mejor sería irse de su casa para alejarse de esa situación y construir una nueva vida. Comenzó a trabajar en la cosecha a los 8 años, cuando estaba en la primaria. Durante años trabajó y estudió a la vez, inclusive en la secundaria. Hasta que finalmente pudo rehacer su vida y salir de ese hogar en el que tantos malos momentos había pasado; a los 20 años conoció a un hombre con quien tuvo a su único hijo Cristian: “Ese señor se fue cuando me quedé embarazada y nunca más lo vi en mi vida”, recuerda Lourdes.

Ahora Lourdes debía transitar la maternidad sola y, a su vez, mantener económicamente el hogar que había construido con su pequeño. En la búsqueda de alternativas para salir adelante fue que la mujer ingresó al centro de salud N°21 del Borbollón, Las Heras, perteneciente al ministerio de salud. Allí Lourdes se encargaría de la limpieza, sin saber que en ese lugar encontraría su verdadera vocación. “En ese momento no había plata, entonces los médicos juntaban para pagarme todos los meses. Inclusive, un médico me inscribió y pagó las primeras cuotas del curso de enfermería, en el año 1996”.

“Luego de dos años de realizar el curso comencé con la vacunación, durante 15 años me dediqué a vacunar en las escuelas de zonas rurales”, comparte la enfermera y agrega que ingresó a trabajar al municipio de Las Heras hace más de 26 años, en ese entonces comenzó a realizar operativos para visitar zonas como el Borbollón, Pastal y el Algarrobal.

“Ser vacunadora en zonas rurales es muy especial, no es igual que con los chicos del centro. Cuando llegábamos a las escuelas debíamos hablarle a la docente, que era como la segunda mamá de ellos, luego explicarles a los chicos y ser muy comprensivos, ellos no tenían quién les explicará por qué era tan importante el sistema de vacunación”, sostiene Arce.

Durante más de una década Lourdes se dedicó a vacunar en escuelas rurales, cada vez que visitaba estos sitios se traía historias que quedarían por siempre guardadas en ella y que la llevarían a reafirmar su vocación de enfermera y vacunadora. “En una oportunidad fuimos a la escuela Casimiro Recuero en Santo Tomás de Aquino, ex zona de El Fachinal. Vacunamos en el colegio a uno de los niños que cursaba 7° y pudimos saber que ninguno de sus 8 hermanitos tenía las vacunas, su mamá no podía llevarlos hasta el centro de salud. Hablé con quien era la jefa de vacunación en ese momento y nos acercamos hasta la casa de esta familia para que completaran su esquema de vacunación, inclusive les hicimos un seguimiento”, cuenta con orgullo Lourdes y agrega: “fue una satisfacción muy grande para mi porque pudimos ayudar a esta familia”.

Un gran hito en su carrera

Lourdes Arce desde marzo de 2021 forma parte del operativo de vacunación en el Estadio Vicente Polimeni de Las Heras, es una persona muy querida en su entorno por su profesionalismo y dedicación. Allí, ella no solo se da pinchazos en los brazos, sino que con además se encarga de conversar con cada una de las personas que llegan a su box en el punto de vacunación. "Me gusta mucho hablar con las personas, hay muchos que no se quieren vacunar o que tienen miedo y yo siempre les explico que esto los ayudará a protegerse ellos y a sus familias", cuenta la enfermera y agrega que "es una experiencia maravillosa poder proteger a las personas de esta pandemia".

Lourdes es un gran ejemplo de superación. quizás ella nunca imaginó que aquellos primeros trabajos, cuando aún era una niña, la llevarían hasta donde hoy está. “Me ha costado mucho llegar hasta acá, me fui superando y pasando todas las etapas de mi vida. He cumplido con todo lo que yo quería y voy a seguir porque queda mucho por delante”, concluye Lourdes.

Día Nacional de los Vacunadores

El Día del Vacunador y la Vacunadora en la Argentina se conmemorado todos los 26 de agosto. Fue establecido por la Ley Nacional de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación Nº 27.491, la cual en su artículo 28 formula un reconocimiento a la "labor fundamental" de estos profesionales sanitarios "para la implementación de acciones de salud pública".

Esta fecha fue elegida para recordar el nacimiento del Doctor Albert Sabin (26 de agosto de 1906), un microbiólogo de Polonia de origen judío que tuvo que huir de su país por el antisemitismo en 1921, año en que emigró con su familia a Estados Unidos.

Sabin revolucionó la medicina a finales de la década de 1950 al descubrir la vacuna contra un mal que cobraba la vida de millones de personas: la poliomelitis.