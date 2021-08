Anses: millones de beneficiarios podrán acceder a créditos de $300.000

Para seguir brindando asistencia social a las familias que se encuentran en una situación económica vulnerable, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha otras herramientas especialmente luego de que se confirmara que no habría una cuarta entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4).

Una de estas ayudas de Anses consiste en un crédito de $300.000 al que podrán acceder algunos titulares de prestaciones para que puedan realizar compras relacionadas a la tecnología. Se trata del "Plan Mi Compu" que lleva adelante el organismo comandado por Fernanda Raverta y el Banco Nación.

El "Plan Mi Compu" de Anses y Banco Nación tiene como objetivo principal que sus beneficiarios puedan tener acceso a comprar dispositivos con conexión a internet como tablets, computadoras de escritorio, notebooks o netbooks para una mejor comunicación en pleno contexto de pandemia.

Este posibilidad será exclusiva para beneficiarios de Anses, pero no para todos los grupos que reciben prestaciones, si no para dos en particular: jubilados y pensionados. Estos podrán recibir los equipos tecnológicos necesarios financiados en 40 cuotas por un monto total de hasta $300.000.

Cómo obtener el crédito de $300.000:

El interesado en este programa debe pedir un turno en la página web oficial del Banco Nación: https://www.bna.com.ar/Personas/Turnos.

Una vez que logró el turno debe ir el día estipulado a una sucursal de dicho Banco para pedir ser parte del Plan Mi Compu para jubilados para continuar con el trámite necesario.

Para que no hayan problemas de comprensión a la hora de solicitar el crédito que ofrece Anses y el Banco Nación, se dejó en claro que el valor de la cuota que se va a dar todos los meses no puede llegar a superar el 30% de los ingresos netos del solicitante, que las cuotas se descuentan del haber jubilatorio o pensión y que el solicitante puede realizar una cancelación anticipada total sin cargo para el cliente.

Que documentos se deben presentar: