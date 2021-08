Un niño con "fobia a la comida" solo comió pan y yogur durante 12 años

Ashton Fisher, un niño inglés de 12 años, pasó más de una década comiendo solo pan y yogur. Cada vez que le acercaban otros alimentos se asustaba y lloraba, hasta que descubrieron que lo que tenía eran ataques de pánico producto de una "fobia a la comida".

Los primeros años todos pensaron que se trataba de un capricho, inclusive los médicos. Sin embargo, el pánico era tan real y desmesurado que lo analizaron psicólogos y en julio le diagnosticaron un trastorno por evitación restrictiva de la ingesta de alimentos (ARFID, por sus siglas en inglés). Por ello, le diagnosticaron pánico a la comida.

Una fobia que su madre, Cara de 49 años, asocia al reflujo que sufría el niño de pequeño. Una afección muy común entre los bebés que no es grave, en la mayoría de los casos, pero hace que la comida retrocede del estómago. Un hecho que podría haber creado un trauma en Ashton y que lo ha llevado a no poder comer otros alimentos durante mucho tiempo, según publica el sitio Cater News.

Todo lo que ha podido comer el niño durante 12 años ha sido pan blanco en rodajas Warburton y yogures Munch Bunch de frutilla y banana, todos los demás alimentos le provocaban esos horribles ataques de pánico. Sin embargo, después de pasar tiempo con el psicólogo, el niño ha incorporado nuevos alimentos en su dieta.

Durante 12 años solo comió pan rebanado y yogur. Foto: Freepik

La familia fue a ver al especialista en trastornos alimentarios selectivos Felix Economakis, un psicólogo que usa hipnoterapia, en julio de 2021. Él fue quien diagnosticó a Ashton con ARFID, evitación restrictiva de la ingesta de alimentos. Su madre expresa que al conocer lo que le pasaba al niño todo comenzó a ser más claro. “Todo tenía sentido cuando Felix nos contó sobre la condición. Siempre supimos que Ashton no era solo un comensal "quisquilloso". Solía ??congelarse cuando tratábamos de darle algo más de comer. Su rostro se llenaría de miedo", contó Cara a Cater News.

"Consume un pan al día, pero ahora está dispuesto a comer sándwiches de jamón después de ver a Félix. También ha probado una cena asada, Pringles y nuggets de pollo McDonald's", agrega la madre de Ashton.

Cara está compartiendo la historia de su hijo para crear conciencia sobre la enfermedad, "no se habla lo suficiente. Es una pena que tenga que pagar por el servicio, pero los médicos no están al tanto de ARFID. Es un problema psicológico y es lo mismo que una fobia a las arañas". La mujer agrega que esta fobia es muy difícil tanto para el paciente como para los padres, pero quiero que otros sepan que hay ayuda disponible. "Esta condición no solo afecta a los niños, los adultos también la padecen y se necesita más ayuda'', expresó.

¿Qué es el desorden de ingesta alimentaria evitativa o restrictiva y cómo afecta a las personas?

ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder) es cuando alguien evita ciertos alimentos, limita la cantidad que come o hace ambas cosas.

Según los expertos, las creencias sobre el peso o la forma del cuerpo no son razones por las que las personas desarrollan ARFID. Sino que las posibles incluyen:

Sentimientos negativos sobre el olor, el sabor o la textura de ciertos alimentos.

Una respuesta a una experiencia pasada con alimentos que fue molesto, por ejemplo, asfixia o estar enfermo después de comer algo.

No tener hambre o simplemente falta de interés en comer.

Ante cualquier indicio de este desorden, u otros desórdenes alimenticios, es recomendable acudir a un profesional para que evalúe a la persona y elabore un diagnóstico adecuado.