Perdió su pierna en un accidente, comenzó a hacer atletismo y representa al país en los paralímpicos de Tokio

Pablo “Mono” Giménez tiene 37 años, es atleta Paralímpico de lanzamiento de bala y jabalina, y ya tiene definidos sus días de competencia para el sábado 28 de agosto y el viernes 3 de septiembre.

“Hace 3 años empecé a hacer atletismo”, contó Pablo. “En octubre de 2008 tuve un accidente, perdí pierna izquierda de la rodilla para abajo y empecé a hacer atletismo como un pasatiempo”. Cuenta que cuando entrenaba para el municipio de Pergamino pidió una ayuda económica para el tratamiento de su prótesis. “Pergamino me cerró las puertas. A partir de ahí me dediqué a entrenar solo en un terreno baldío”, manifestó.

“Tuve la suerte de poder ir a competir en torneo y que me viera el presidente del Comité Paraolímpico Argentino, Carlos Alberto Rodríguez. Él me trajo a entrenar al CeNARD, en Capital. Empecé a fines del 2018, mejoré macas, entrenamiento, me llevaron a competir a los juegos Parapanamericanos de Lima y pude traer una medalla de bronce para la Argentina”, afirmó el atleta.

Explica que durante la cuarentena el entrenamiento se hizo difícil, pero siempre mantuvo el mismo objetivo de superarse a sí mismo. “Superé marcas en los pocos torneos que hicieron ese año que me ayudaron a acomodarme en el ranking mundial y quedar en los juegos”, resaltó.

Integra la categoría F57, que incluye atletas de campo que tienen el movimiento ligeramente limitado de una pierna, moderadamente limitado de ambos pies, o la ausencia de extremidades. “Hago lanzamiento de bala y jabalina sentado en un taburete, que es un banco de lanzamiento”, explicó.

“No me imaginé nunca ir a un Panamericano y menos un Paraolímpico, lo veía como algo muy lejano. No sé si fue suerte o la fuerza natural que uno tiene que me dio la chance de poder clasificar para los juegos en Tokio”, relató emocionado Pablo.

Además de su determinación, Pablo "Mono" Giménez destacó que tiene otro elemento que lo ayuda a ganar: “Para competir tengo mi remera que usé en Lima, la guardé de cávala. Me la bordó mi mamá, y antes de irme se la pedí, la lavé y me la estoy llevando a Tokio”.

“Nunca pensé que formaría parte de la selección argentina, no solamente representar a mi ciudad sino a mi país. Ahora miro hacia adelante y con el objetivo de subir al podio en Tokio”, completó Pablo.