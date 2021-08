Mujeres de la cultura piden al Gobierno recibir a quienes huyan de Afganistán

"Nosotras, mujeres argentinas, ante la pérdida de libertades que hoy padece el pueblo afgano, denunciamos que en este marco las mujeres afganas ya han comenzado a ser agraviadas", empieza diciendo el comunicado que al menos 80 mujeres de la cultura firmaron y presentan este lunes a Cancillería. El petitorio señala que ante la grave situación de Afganistán, Argentina debería abrir las puertas para recibir a quienes huyan del régimen talibán.

La carta fue redactada por Josefina Delgado -exsecretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y es subdirectora de la Biblioteca Nacional- y la periodista Susana Reinoso. En la misma, a la que ya adhirieron alrededor de 80 mujeres de la cultura (escritoras, editoras, galeristas y periodistas, entre otras) señalan que "como lo narra la prensa internacional, las mujeres tuvieron que regresar al uso de la burka y se ha cerrado el acceso a la escuela y a la universidad para niñas mayores de doce años, así como se amenaza con el empalamiento a adulteras y homosexuales".

Edda Bustamante, Romina Gaetani, Laura Azcurra, María Kodama, Mariana Povarché, Julie Weisz, Silvia Plager, Alina Diaconú y Érika Halvorsen, son algunas de las mujeres que ya sumaron su adhesión a la carta inspirada en la que el 14 de agosto publicó la española Soledad Gallego-Díaz llamando a la acción ante la avanzada del Talibán en Afganistán. Esa carta, que tuvo circulación global, incluía un pedido a los gobiernos europeos.

Mujeres en todo el mundo llamaron la atención sobre el peligro de las mujeres afganas con la toma del poder por parte del Talibán.

"Nosotras, mujeres de todo el mundo, conscientes de que nuestra reivindicación de igualdad es inseparable de la libertad y la dignidad de las personas que hoy están grave y brutalmente amenazadas en Afganistán, y conscientes, también, de que las amenazas dirigidas contras las afganas por el simple hecho de ser mujeres suman una crueldad intolerable y adicional a la que padecen los afganos de cualquier condición, hacemos un llamamiento urgente a la comunidad internacional", decían las europeas como introducción al petitorio sintetizado en tres puntos claves.

"Los talibanes no han cambiado: siguen considerando a las mujeres seres humanos inferiores que no pueden reclamar ni ejercer los mismos derechos que los varones. No tienen permiso para salir a la calle sin compañía de un familiar varón, no pueden acudir a las escuelas públicas ni a los hospitales generales, no pueden trabajar y deben cubrirse totalmente (burka)", escribía hace días la española alertando que es imposible que el pueblo afgano cumpla el pedido de Joe Biden que "luchar por sí mismos".

La carta argentina hace foco en cuatro puntos concretos, de os cuáles sólo el último se refiere específicamente a la Argentina.