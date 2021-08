Zara Rutherford busca convertirse en la mujer más joven que da la vuelta al mundo en una avioneta

"¡Comencé mi vuelo en solitario alrededor del mundo!" escribía hace sólo dos días Zara Rutherford, una joven belga que se propuso seguir sus sueños y romper un récord mundial. Si logra la hazaña, entrará a la historia como la mujer más joven que da la vuelta al mundo en una avioneta en solitario.

El miércoles 18 de agosto abandonó Bélgica y aterrizó en su primer destino: Aberdeen, en Escocia. "El clima no era lo suficientemente bueno para ir a Wick. Mañana volaré a Wick y luego a Islandia si hace buen tiempo", escribió en su crónica. Un día más tarde contó feliz que lo había logrado: "¡Llegué a Islandia! 5 horas de vuelo sobre el agua y debido a las nubes me quedé atascada a 1500 pies (500 metros) todo el camino... Fue increíble ver el volcán y estar tan cerca", comentó con evidente emoción.

De acuerdo al plan su viaje durará 3 meses a lo largo de los cuáles pisará -o quizás sea más adecuado decir que sobrevolará- cinco continentes. La ruta prevista es de 51.000 kilómetros y e incluye escalas en 52 países (Sí, algo más de un cuarto del total de países reconocidos como tales en 2021).

Tiene previsto volar unas 5 horas diarias durante tres días y descansar al siguiente. La cantidad de tiempo en solitario es un desafío para Zara pero no el mayor: "La fatiga es un factor importante pero me aseguro de estar descansada. También hay complicaciones con el clima que me pueden demorar bastante", explicó antes de partir.

Vuela en un avión biplaza ultraligero que pesa 325 kilos con un diseño particularmente innovador para ofrecer mayor resistencia y autonomía. Además, Zara lleva un traje que le permitirá sobrevolar las zonas árticas y se entrenó especialmente para saber como reaccionar en caso de caer al mar.

"Estoy viva", fue lo primero que escribió a sus padres al aterrizar en Islandia. "Eso resume el viaje hasta ahora", agregó en su diario de viaje. Sus padres -ambos pilotos- acompañan a Zara Rutherford en esta aventura. "Estamos muy orgullosos", dijeron al despedir a la joven que creció entre aviones y siempre soñó con dar la vuelta al mundo en un avión, aunque hasta ahora pensaba que era algo imposible.

Volar es cosa de mujeres

Zara tiene previsto cruzar dos veces la línea del Ecuador, una marca que hizo la afgana Shaesta Waiz en 2017. Ella tenía entonces 30 años y se convirtió en la mujer más joven en dar la vuelta al mundo por el aire en solitario. Este año, en julio, un varón marcó un nuevo récord: fue Travis Ludlow con 18 años que quedará en la historia como el hombre más joven en sobrevolar los cinco continentes en solitario.

Más allá de los récords, a Zara la inspiran las personalidades atrevidas, esas que lejos de quedare en el lugar previsto se lanzan a las aventuras más inesperadas. Su travesía es de algún modo un homenaje a las pilotos que la inspiran.

Lillian Bland que nació en Inglaterra en 1878 y fue la primera mujer en diseñar, construir y pilotar su propio avión, el Bland MayFly, en 1910. Zara rescata que "¡También era conocida por usar pantalones!" y agrega que la admira porque "Después de haber construido su avión, su padre decidió regalarle un automóvil para disuadirla de volar. Y un año después abrió un concesionario de coches..."

Bessie Coleman, que fue la primera afroamericana y nativa americana en obtener una licencia de piloto. "Ninguna escuela de vuelo estadounidense la aceptaría por el color de su piel y su género, por lo que decidió dirigirse a Francia donde le enseñaron a volar. Comenzó a hacer acrobacias aéreas y sólo actuaba en lugares donde no hubiera segregación. Fue tan famosa por sus trucos de vuelo y por defender sus creencias.

Otra de las mujeres admiradas por Ruthenford es la rusa Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer en ir al espacio en 1963..Después de su vuelo, se convirtió en miembro activo del gobierno, dirigiendo el Comité de Mujeres Soviéticas en 1969. fue nombrado Héroe de la Unión Soviética y recibió dos veces la Orden de Lenin.

Finalmente, Zara nombra a Amelia Earhart. Probablemente, la aviadora más famosa de la historia. Quien desde los 11 años soñó con ser piloto y tiempo después se convirtió en la primera mujer en hacer un transatlántico en solitario.

Romper un récord para ayudar a otros

Aparte de la satisfacción de volar, de realizar un sueño y de romper un récord, Zara Rutherford tiene el deseo de ayudar a otros. Eligió dos significativas fundaciones a las cuáles ayudará con su travesía. Girls Who Code es la primera que eligió y lo que hace es promover el acceso de las niñas y adolescentes a la ciencia, especialmente las ciencias de la informática y la computación. La segunda fundación es Dreams Soar, fundada por Shaesta Waiz, que también tiene como fin facilitar a más mujeres el acceso a las ciencias y la tecnología. La afgana Shaesta Waiz ostenta -por ahora- el título de la mujer más joven en dar la vuelta al mundo en avión en solitario.

Cómo es el avión en el que Zara Rutherford dará la vuelta al mundo

Según explica Zara Rutherford en el sitio que creó para compartir su travesía, Shark Aero es un avión ultraligero en tándem de dos asientos de alto rendimiento con equipo retráctil, ala más pequeña, hélice de paso variable y un cómodo interior de cabina de primera clase.

La nave tiene un diseño innovador y fue construida con tecnologías de vanguardia. "El uso de la tecnología más avanzada de compuesto epoxi de fibra de carbono y su aerodinámica optimizada sin concesiones convierte al Shark en el avión ultraligero más rápido probado por el récord mundial de velocidad", explica Zara. El biplaza está propulsado por un motor ROTAX 912 ULS de 100 hp con una hélice ajustable de dos palas WOODCOMP. Con bajos costos operativos, largo alcance (1600 km), velocidad excepcional (velocidad de crucero óptima de 140 nudos) y larga vida útil, el acceso a cualquier aeropuerto público es óptimo mientras se mantiene el costo operativo mínimo.