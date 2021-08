Magdalena Cullen, la artista que emocionó a todos en La Voz: "Tenía miedo de no mostrarme tal cual soy"

Magdalena Cullen, o Maggie como se hace llamar, pisó fuerte en La Voz Argentina, donde emocionó al público con su canto y sus actitudes. En una primera instancia fue parte del equipo de la Sole, pero ahora forma parte del team de Mau y Ricky. En el último tiempo, tomó gran notoriedad gracias a un gesto particular que tuvo con una compañera de equipo: se alegró y festejó el triunfo de su contrincante, aunque implicaba su eliminación, de la cual los hermanos Montaner terminaron rescatándola.

-¿De dónde surge tu pasión por la música? ¿Qué buscás transmitir con ella?

- Mi amor por la música viene de que he vivido con ella, no podría pensar mi vida sin música. Es casi la narradora de lo que fue pasando durante las distintas épocas de mi vida. Me sana, me acompaña... ¡Me puede! Y de ahí crece la pasión. Todo lo que siento gracias a la música es lo que busco transmitir mediante ella. Creo que un poco el trabajo del artista es exponerse, hacerse vulnerable para empatizar con el otro, y que esa persona que recibe se sienta comprendida, acompañada, y por lo tanto mejor. Eso quiero transmitir con mis canciones. Quiero que llegue la paz, la vida o lo que tenga que llegar a alguno de los corazones que lo reciben.

-¿Qué miedos tuviste que superar a la hora de cantar en La Voz?

-Lo primero que se me viene a la mente es tener el coraje de subir al escenario con mi guitarra y mi voz, y nadie más. Sabía que iba a ser mucha la gente que iba a estar mirando La Voz y que los nervios iban a existir. Por otro lado, un miedo que tenía era perder la autenticidad, no mostrarme totalmente como “Maggie” arriba del escenario, pero por suerte creo que vengo bien.

Me gustaría hacer bien a la gente... Llegar a los corazones que tenga que llegar. Mantener viva y hacer crecer la música de nuestro país especialmente entre los jóvenes.

-Hace poco se viralizó tu reacción de alegría cuando la Sole eligió salvar a Johana Vera y no a vos. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento?

-En ese momento no se me pasó mucho por la cabeza, simplemente me puse contenta porque mi amiga estaba logrando algo grandioso. La quiero mucho a Johanita. También hubiese estado muy feliz si me tocaba ganar a mí, pero en esa circunstancia le tocó a ella y me alegré también. No vine a La Voz únicamente a ganar, es una experiencia que deja toneladas de aprendizaje y ser primero no es lo único importante, la trayectoria pesa más.

-En ese momento, Mau y Ricky decidieron “robarte” para que seas parte de su equipo, y por eso seguís en la Voz. ¿Crees que tu actitud tuvo que ver?

-Seguramente sí, yo creo que sí. Los chicos no se dedican específicamente al tipo de música que yo presenté en el programa, por eso creo que mi reacción en el momento que eligieron a Johana puede haber acompañado a la decisión de que me sumen a su equipo. Para mi es una excelente oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo.

Magdalena sigue avanzando en La Voz Argentina y continúa deleitando al público con su música y su gran corazón. Pero está segura de que ella ya ganó. "Si hubiera Mau y Ricky no me hubieran rescatado habría vuelto a casa a seguir haciendo música con el corazón agradecido", concluye.