¡Chau plancha! Los trucos mágicos para evitar que la ropa se arrugue

Planchar no está dentro de las tareas favoritas de las personas, es una actividad aburrida, monótona y que requiere estar siempre en el mismo lugar. Algunos aprovechan de fondo su serie preferida y otros la posponen indefinidamente lo que hace que su ropa siempre esté arrugada.



Las telas de fibras naturales tienden a arrugarse más como la lana, el lino y el algodón, a comparación de las sintéticas como el poliéster y la lycra. Pero para aquellos que no les gusta y lo evitan hay algunos trucos para doblar la ropa muy eficientes que evitarán las arrugas y, por lo tanto, tener que usar la plancha.



El truco más fácil y rápido es con el secador de pelo: colgar la prenda en la percha y dirigir el calor hacia la zona de la arruga. Cabe destacar que si el pliegue es muy pronunciado ningún truco servirá, pero sí son óptimos para los más externos, principalmente para las que están en el cuello, las mangas o la zona de los botones.

Agua pulverizada

Colocar agua en una botella tipo spray y rociar sobre la arruga a unos 30 centímetros de la prenda. Dejarla colgada en una percha para que se estire y esperar a que se seque para que la zona quede lisa o al menos la marca quedará menos pronunciada.



Vapor de la pava

Calentar agua en la pava hasta que hierva y una vez que ya salga vapor por la punta sostener la parte arrugada en esa salida. Procurar que el vapor le de justo y esto es una manera de reproducir lo mismo que hace la plancha a vapor. De a poco van a ir desapareciendo los pliegues.

El vapor de la pava es un truco para evitar que la ropa se arrugue. Fuente: The Krazy Coupon Lady

Otra manera de utilizar el vapor es el que genera el agua caliente en la ducha: mientras nos bañamos debemos colgar la ropa cerca de donde sale el agua para que le impacte el vapor, pero con cuidado para que no se moje. Cerrar la puerta del baño para que el vapor se concentre.



Cómo guardar la ropa y evitar las arrugas

Uno de los motivos por los que se arruga la ropa es porque se doblan mal o hacen una montaña enorme. Es importante que las telas que tienden arrugarse se cuelguen en una percha de madera de manera espaciada y en el caso de no tener espacio hacer una limpieza de lo que ya no se use.



Los pantalones siempre van colgados y sino siempre se deben doblar siguiendo la raya de la costura. Intentar agregar otro estante para que las remeras, pantalones o sweters no queden acumulados y así tener más espacios, ya que nunca se debe apilar más de 5 cosas.



Las camisas se deben colgar por separado y siempre abotonadas para que no se caigan de la percha y mantengan su postura. Una buena opción es cubrirlas con un plástico para que la tela no tenga contacto con otras prendas y así durarán más tiempo. En el caso de las remeras de algodón, se pueden doblar en forma de rollito, un truco ideal para preparar la valija de viaje.



¿Conocías todos estos trucos?