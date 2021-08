Zarifa Ghafari, alcaldesa afgana, advierte qué pasará tras llegada del Talibán al poder: "Me matarán"

Con sólo 27 años, Zarifa Ghafari ostenta un sinfín de conquistas. Está al frente de la provincia de Maidan Wardak y es la alcaldesa más joven de Afganistán, un cargo al que accedieron muy pocas mujeres en su país y que, probablemente, esté vedado para ellas con el régimen talibán controlando el país.

Se define a sí misma como una activista por las mujeres, y manifestó su dolor hace días ante el avance talibán en su país. Ella advirtió el peligro de una situación irreversible. “Estoy aquí sentada, esperando a que lleguen”, dijo en una entrevista y agregó: "Los talibanes “vendrán por las personas como yo y me matarán”.

“No hay nadie que me ayude o a mi familia. Estoy sentada junto a mi esposo. No puedo dejar a mi familia. Y, de todos modos, ¿adónde podría ir?”, declaró antes de cortar la comunicación. Llegó al poder en 2018 y se convirtió en la alcaldesa más joven de Afganistán. Zarifa Ghafari fue designada por Ashraf Ghani para conducir la alcaldía de Maidan Wardak, un distrito con fuerte adhesión al Talibán. Y en su primer día de trabajo fue asaltada en su despacho por un grupo de hombres indignados. Meses más tarde, en 2019, Time la nombró entre los 100 jóvenes más influyentes del mundo.

Recibió amenazas pero eso no logró frenarla. Estudió economía en la Universidad del Punjab en India y el año pasado recibió el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje que entrega el Departamento de Estado de Estados Unidos a las mujeres que “han demostrado liderazgo, coraje, ingenio, y su disposición a sacrificarse por los demás”.

Ante el avance del Talibán en su país, Zarifa Ghafari expresó: “Estoy destrozada. No sé en quién confiar. Pero no me detendré ahora, aunque vengan a buscarme de nuevo. Ya no tengo miedo de morir”. Aparte de las amenazas de las que ella misma fue víctima por su activismo, la joven perdió a su padre, el general Abdul Wasi Ghafari, que fue asesinado a tiros a fines del año pasado.

Hace apenas unas semanas, cuando la llegada del Talibán a Kabul no era más que una amenaza, se expresó al respecto: “La gente más joven es consciente de lo que está sucediendo. Tienen redes sociales. Se comunican. Creo que seguirán luchando por el progreso y nuestros derechos. Creo que hay futuro para este país".