El extraño motivo por el que un actor no dejará herencia a sus hijas

Mucho se ha hablado del protagonista de James Bond, Daniel Craig. No sólo en el plano laboral sino también de su vida privada, aun cuando intenta mantener en reserva buena parte de sus acciones (muestra de ello es que aun logra mantener en privado el nombre de su hija menor, quien cumplirá tres años en septiembre).

Sin embargo, como todos los grandes artistas, cada una de sus declaraciones suele generar revuelo. Esta vez, porque tomo una decisión polémica que divide aguas entre quienes la critican y quienes la aplauden. El actor de "No time to die" anunció que no dejará su herencia a sus hijas. Así se supo que ni Elle -de 29, fruto de su matrimonio con Fiona Loudon- ni la pequeña niña que tuvo con Rachel Weisz en 2018 recibirán los millones que ha ganado Daniel Craig.

Según Daily Mail, el patrimonio del actor británico ronda los 135 millones de dólares. tal vez algo de eso quede para su descendencia, pero el actor ya adelantó que espera gastar o donar su fortuna antes de morir. Para justificar su decisión, Craig citó como ejemplo a Andrew Carnegie -conocido filántropo estadounidense- que regaló "lo que a conversión de hoy serían unos 11 mil millones de dólares, lo que demuestra lo rico que era porque apuesto a que también se quedó con algo”.

Y explicó que, desde su punto de vista, "la herencia es bastante desagradable. Mi filosofía es deshacerme del dinero o regalarlo antes de morir", explicó y agregó: "No quiero dejar grandes sumas a la próxima generación". En diálogo con la revista Candis, preguntaba en forma retórica: "¿No hay un viejo adagio que dice que si mueres como una persona rica, has fallado?".

El actor también anunció que No time to die -cuyo estreno está previsto para septiembre- será su última película como James Bond. Luego de que en 2015 se especulara con su partida y que él mismo justificara qué lo había llevado a interpretar nuevamente al famoso agente secreto, la participación de Daniel Craig en una nueva entrega de la historia del agente 007 fue grato para los fans. “Pensé que probablemente no era físicamente capaz de hacer otra. Para mí estaba muy cortado y seguro que no regresaría”, había anunciado entonces, cuando se estrenaba Spectre.