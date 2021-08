Por qué los test de anticuerpos contra covid-19 dan diferentes resultados

Muchas personas, luego de haber atravesado la enfermedad o de haber sido inoculadas con las dosis correspondientes de alguna de las vacunas contra el coronavirus, quieren saber si su organismo ya cuenta o no con anticuerpos contra covid-19. Lo que suele llamar la atención es que los resultados de los análisis pueden ser muy diferentes: en algunos casos son muy bajos y en otros el valor es muy elevado.

Según los especialistas, esto dependerá del tipo de test que se realice. Cada laboratorio especializado dispone de test de anticuerpos de distintos fabricantes, los cuales establecen qué técnica y qué método se deberá utilizar para llegar al resultado, además de sus propios rangos de medida de los anticuerpos. Por ello es posible que se obtengan resultados diferentes.

En Argentina son 8 las marcas de test con las cuales trabajan los laboratorios.

Existen test de anticuerpos que utilizan métodos cualitativos y otros que utilizan métodos cuantitativos. El primero indicará la presencia de anticuerpos; y el segundo, además, la concentración de anticuerpos. Según el laboratorio al que pertenezca, cada kit trae predefinido una técnica inmunológica para contabilizar los anticuerpos, así lo precisó a Infobae la bioquímica e inmunología Virginia Vergini del Centro Rossi.

Edgardo Sturba, bioquímico y microbiólogo del Grupo Stamboulian señaló al mismo medio: “Todavía no se conoce a partir de qué concentración de anticuerpos realmente existe protección contra el virus SARS-CoV-2 y tampoco se sabe por cuánto tiempo”. El especialista añadió que el organismo de cada persona produce una determinada cantidad de anticuerpos, no hay un valor estandarizado para decir qué resultado es normal o cuál es anormal.

Respecto a la necesidad de realizar test de anticuerpos luego de recibir la vacuna contra el coronavirus, el bioquímico explicó: “En la cuantificación de anticuerpos no hay valores normales. Si yo me vacuno y no tengo anticuerpos, no es algo anormal, será algo menos probable o que el método no fue capaz de detectarlos. Los métodos cuantitativos de los test tienen un rango de medida lineal y los cualitativos, tienen valores de corte. Hoy, y a esta altura de la pandemia, los análisis de anticuerpos tienen poco valor para un cambio de conducta médica”.

Vergini por su parte recomendó hacer el dosaje de anticuerpos una vez pasadas las tres semanas de recibida la segunda dosis que complete el esquema de vacunación. Los test que logran mayor sensibilidad (aproximación y/o realidad ) son los que miden la proteína S”.