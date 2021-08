Es mendocina, tiene 7 años y no la dejan jugar al fútbol por ser mujer

"Quiero jugar por que me divierte", dice Eleonora Giunchi que tiene 7 años y es fanática del fútbol. Entrena en Sport Club Argentino, en General Alvear y esta temporada no podrá jugar los domingos por una regla de la Liga Alvearense de Fútbol que penaliza a los clubes por incluir mujeres en cualquiera de las categorías.

"Es fútbol infantil y es deporte, me gustaría tener una respuesta más lógica por que llega el domingo y le tengo que decir a mi hija que no puede jugar, son etapas formativas y entiendo que en etapa deportiva no es necesario dividir niños de niñas, le pasó a otras chicas y niñas como a Julieta Cruz que hoy juega en Boca, gracias a dios siguió jugando y salió adelante, es un deporte que ha crecido mucho, no es nocivo hablamos de deportes, de niños y de inclusión", declaró su mamá, Renata García en LV23.

Mientras tanto el caso de Eleonora, que entrena con otros chicos de su edad pero no puede jugar los partidos el campeonato, tomó estado público. Julieta Cruz, una mendocina de 25 años que juega en Boca, referente del fútbol femenino en la provincia, grabó un video para alentar a Eleonora a no bajar los brazos y llamar la atención a las autoridades sobre la oportunidad que tienen de dar un paso delante en la inclusión.

"No bajes los brazos, seguí luchando", le dijo la jugadora. Valoró cómo la mamá de Eleonora Giunchi, Renata García, se está moviendo para que la liga revise la norma por la cual su hija no puede ser parte del equipo. "Qué por favor se revea la situación. Hace 20 años pasé por lo mismo y son demasiados años como para que no se pueda hacer algo y que esta situación cambie. Estamos en el siglo XXI, esto no puede seguir pasando. tienen que dejar que las nenas jueguen con los varones", declaró Cruz.

Justificó su reclamo señalando que, si bien el fútbol femenino cada vez es más reconocido, aun falta recorrer camino en las inferiores. "Sabemos que las inferiores de mujeres todavía es muy difícil la situación y por eso creo que es un buen momento para no quedarnos atrás en General Alvear. No hablo solo desde el punto de vista futbolístico. Es una etapa formativa y lo que importa son los valores y cómo se forma a las criaturas como personas. Eso es lo más importante. Espero que la situación cambie porque duele mucho y a mí me marcó", remató la jugadora xeneize.

Según Renata, "a Eleonora le gusta jugar al fútbol y el club Argentino le dio la posibilidad de poder empezar a entrenar, cosa que Eleonora hizo con mucho gusto. Ella fue aceptada por todos sus compañeros y profesores. El tema es que el fin de semana pasado arrancó el torneo de la Liga acá en Alvear, los profes citaron a jugar a Eleonora y el día lunes la Liga Alvearense de fútbol rechazó que una nena participe en los torneos de fútbol", contó.

Renata explicó a MDZ que "la liga no se ha expedido por escrito en que Eleonora no puede jugar" y explicó que desde la organización declararon "que se encuadran en el reglamento de la AFA, pero por lo que he investigado la AFA no reglamenta el fútbol infantil en categorías inferiores". En este sentido, envió una carta documento a la Liga solicitando que revea la medida, se amparó en la convención de los derechos del niño e intimó a la Liga a permitir que su hija Eleonora pueda participar en la competencia.

Esta carta, no fue recibida por la Liga por lo que García tomará acciones a fin de que la organización expida por escrito su decisión de no permitir equipos mixtos en la la infantil.