Día del zurdo: por qué se festeja hoy y quiénes son los famosos que comparten esta cualidad

Si bien los zurdos existieron siempre, recién desde hace 45 años se estableció un día para celebrar a este grupo minoritario que, en realidad, no lo es tanto pero sí ha debido recorrer un largo camino para que la vida cotidiana sea menos difícil.

Cosas tan simples como escribir con lapicera o usar tijeras son más difíciles para quienes usan la mano izquierda: al escribir con el mismo movimiento de los diestros pasan su mano por encima de la tinta fresca generando manchones y si quieren hacer un recorte, el filo de la herramienta quedará del lado opuesto a su vista. No en vano Ned Flanders, en Los Simpson, tenía su tienda para zurdos con instrumentos adaptados (y en un episodio es duramente atacado).

Claro, se trata de muchos detalles que se pueden resolver o bien con estrategias de adaptación o bien con herramientas adaptadas. Pero es inevitable reconocer que como -extensísima minoría- los zurdos cuentan con ciertas micro-desventajas en el día a día. Justamente, el día del zurdo se estableció el 13 de agosto de 976 con el fin de reconocer y ayudar a las personas zurdas en estas pequeñas batallas cotidianas.

Ni tantos ni tan pocos: se estima que una de cada 10 personas es zurda y que hay cierta prevalencia de hombres en ese grupo. Como todo en la vida, hay una grieta entre zuros y diestros: de un lado, quienes marcan sus beneficios. Del otro quienes tienen "siniestrofobia", es decir miedo a todo lo relacionado con el lado izquierdo.

Según el Dr. Guido Dorman, médico neurólogo de la Clínica de Memoria del Instituto de Neurología Cognitivo (Ineco), "el 97% de los diestros tienen el área del habla ubicada exclusivamente en el hemisferio izquierdo, mientras que esa exclusividad solo se mantiene en el 60% de los zurdos entre quienes hay un 30% de casos en los que el habla motora procesamiento es bihemisférico y un 10% en los que se localiza en el hemisferio derecho".

Según el especialista aun no hay signos claros de evolución que expliquen por qué es inferior el número de zurdos que el de diestros. "Si se considera que desde una perspectiva evolutiva aquellas variantes que no presentan ventaja una con la otra debería tender a una distribución 50-50", señala el experto.

Asimismo, Dorman sostuvo que "se cree que la dominancia de la mano es parcialmente hereditaria con bases genéticas. Diversos trabajos han demostrado que los zurdos son más propensos a tener padres, en particular madres zurdas y que los niños adoptados tienen una tendencia a desarrollar la misma dominancia de sus padres biológicos más que a la de sus padres adoptivos".

Diversos especialistas señalan que es frecuente que músicos y deportistas zurdos sobresalgan por sus habilidades. Adjudican esto al hecho de tener mayor destreza con ambas manos. En esta línea, Dorman señaló que estos ejemplos "proporcionan un contrapunto interesante a la llamada 'hipótesis del mundo del lado derecho', que se refiere a las desventajas de los zurdos en un mundo donde ser diestro es la regla".

A eso se suma que, en un estudio reciente, demostró que los zurdos son más propensos a obtener en un primer intento su licencia de conducir. Pero no es una buena noticia para todos: el análisis se hizo en Inglaterra, donde el conductor se sienta del lado derecho del vehículo. Igualmente, no hay que desanimarse: pilotos famosos como Ayrton Senna, Valentino Rossi, Buzz Aldrin -quien 'condujo' el Apolo 11- y hasta Chewbacca the Wookie -copiloto del Halcón Milenario en la saga de Star Wars son zurdos y se destacaron por su habilidad.

Aparte de futbolistas como Diego Armando Maradona y Lionel Messi, muchos hombres y mujeres de la historia integran la lista de los más exitosos son zurdos. Paul McCartney, Barack Obama, Lady Gaga, Bill Gates, Angelina Jolie, Brad Pitt, Bruce Willis, Nicole Kidman, Julia Roberts y Demi Moore, entre muchos otros. Si sos zurdo, también podés sumar tu nombre a la lista del Club de los zurdos.