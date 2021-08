Will Ferrell, un artista para olvidarse de la inflación

Saturday Night Live es uno de los programas de Estados Unidos más famosos de Estados Unidos. Desde los años 70 que por ahí desfilaron diferentes comediantes famosos, desde Bill Murray y Chevy Chase, a Eddie Murphy y Robert Downey JR. Adam Sandler, Ben Stiller y casi todos los comediantes americanos que viste en películas que te hicieron reír también pasaron por ahí.

Como en todo trabajo cada uno tuvo que hacer un casting. A Will se le ocurrió imitar a un gatito con su metro ochenta de altura. Fueron treinta y dos segundos que convencieron a los productores para entrar y que resumen muy bien el humor hermoso que tiene Will Ferrell, ese alto de rulos y ojos celestes que quizás no te suena tanto de nombre, pero lo viste en un montón de películas.

Un humor entre naif, infantil y tierno, con fuerte costado muy extravagante, ególatra e incorrecto, generando situaciones que hoy

son clásicas WillFerreadas. Como todos los comediantes tiene un patrón por lo que se distingue y que lo acompaña en casi todas las películas y que con el tiempo se va repitiendo, generalmente para mal. Sin embargo, podemos decir que es un artista que te hace olvidar de los problemas de la vida cotidiana, como la inflación, por ejemplo.

Le pasa a todos, a Adam Sandler con sus gritos y chistes físicos, Ben Stiller con sus tics nerviosos y sus escenas de antihéroe, también con las diez mil caras de Jim Carrey, los chistes fumones de Seth Rogen y en este caso, pasa con los delirios, inmadureces y exabruptos de Will Ferrell.

Las WillFerreadas se convirtieron en un clásico del Will Ferrell

Después la audición del gatito, la película que te recomiendo ver si aún no lo hiciste, es una de sus primeras películas llamada Old

School, acá mal llamada como en todas las traducciones malas, Aquellos viejos tiempos. Es del año 2003 y fue dirigida por Todd

Philips, creador de la genial comedia ¿Qué pasó anoche? y la multipremiada Joker. En Old School cada aparición suya te hace reír.

De verdad te digo. Will Ferrell hace de Frank, un recién casado que a las semanas de estar felizmente casado, empieza a embarrarla día a día con su mujer y sus amigos, siempre sin querer queriendo. La pudre en una sesión de terapia de pareja histórica, la pudre en una fiesta agarrándose la borrachera más graciosa que vi en mi vida, y hasta la pudre en el cumpleaños del hijo de su mejor amigo. Esta es una película que hay que ver una vez por año para ponerte de buen humor. Fijate si está en alguna plataforma y sino se consigue en DVD por dos pesos en la tienda más famosa de venta online. Sí, dije DVD, y lo banco a muerte.

Si no la conseguís al menos confórmate con buscar en YouTube las mejores escenas, te vas a reír igual.

A partir de esta joyita hizo muchísimas películas haciendo todo tipo de papeles. Algunas muy buenas y otras no tanto, pero hasta las malas tienen buenos momentos WillFerryanos. Vi todas sus películas, salvo la de Sherlock Holmes y Watson porque dicen que es demasiada mala y me da un poco de miedo.

Películas de Will Ferrell que sí o sí deberías ver

Las dos de Ron Burgundy (Anchorman 1 y 2): el mejor reportero setentoso y machirulo de la historia del cine y viene acompañado de varios de mis comediantes favoritos de esta época como el buen pibe de Paul Rudd y el freak de Steve Carrell.

Zoolander: si bien Ben Stiller y Owen Wilson se roban la película, el papel de villano fashion Moogatu, es genial y fue una de las que lo hizo conocido.

Hermanastros: es excelente como dos cuarentones que se hacen hermanastros y no quieren madurar, piensan, hablan y actúan como dos chicos de doce años.

ELF: la película navideña que supera a cualquier otra, incluso a Los Fantasmas contratacan de Bill Murray (no me animó a decir que a Mi Pobre Angelito).

The Other Guys: su última gran película junto a Mark Wharlberg, haciendo de policía bueno, buenudo, donde cada frase suya es una clase de comedia.

Otras películas que están bien

A night at the roxbury: acá se hizo conocido. Es la versión película del sketch que hacía en Saturday Night Live , de dos hermanos idiotas fanáticos del boliche.

, de dos hermanos idiotas fanáticos del boliche. Talladega Nights (la leyenda de Ricky Bobby): Gran peli de ascenso y descenso de un famoso corredor de carreras. La escena de Baby Jesus es para carcajear fuerte.

Más extraño que la ficción: no es una comedia, es una película con una vuelta de rosca acerca de un Ferrell que escucha una voz de una escritora en su cabeza. Sale bien parado.

Blades Of Glory: Linda bizarreada de la historia de dos patinadores sobre hielo. Seguro que la viste mil veces en cable y te seguís emocionando de la risa en la escena del tema de Aerosmith.

Algunos Bonus Tracks para buscar en Internet

Funny or die es un programa que hace con uno de sus directores favoritos, tiene cosas muy buenas, buscate The Landlord.

Su participación en Los Rompebodas como un gurú del levante que vive con su mamá es genial.

Su parecido con el batero de Red Hot y todo lo que hicieron alrededor de ese parecido. Son varios videos de entrevistas y desafíos de batería en vivo.

Sus discursos y apariciones en universidades y entregas de premios. El premio Mark Twain es el más gracioso.

Una entrevista en español presentando su película bizarra, un homenaje al cine mexicano llamado "Soy tu padre".

Su participación el aniversario del clip de Sabotage de Beastie Boys.

Si dicen que la risa hace bien, a tu bajonazo que te agarra de vez en cuando, metele en la receta algo de Will Ferrell. Me voy dejándote este compilado bastante acertado de buenos momentos suyos.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"