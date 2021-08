Alertan sobre los peligros ocultos detrás del juego Among Us y cómo prevenirlos

La aplicación Among Us es furor en todo el mundo, ya supera los 60.000.000 a nivel global. En un primer momento fue pensado para mayores de 10 años, debido a su contenido violento, sin embargo cada vez más niños pequeños están en línea. Los especialistas en grooming advierten sobre los peligros detrás y cómo se pueden prevenir.

En Grooming Argentina se dispararon las alertas cuando comenzaron a recibir denuncias de casos de ciberdelitos en la plataforma, puntualmente por acoso de adultos a niñas, niños y adolescentes a través de Internet, con el objetivo de obtener algún tipo de gratificación sexual o imágenes sexuales.

La plataforma supera los 60 millones de usuarios en el mundo.

Hernán Navarro, fundador de Grooming Argentina, advirtió: “Debido al furor que originó el juego Among Us fundamentalmente en el contexto de aislamiento y ante la primera denuncia que recibimos, donde se trataba de una víctima con tan solo 9 años de edad, nos pusimos en alerta y le advertimos a la sociedad acerca de los peligros tácitos que se dan también en esta plataforma".

Para comprender mejor cómo es el funcionamiento del juego Navarro explica que la misma dinámica del juego lleva a que los impostores oculten su identidad para lograr sus objetivos a través de engaños. "Casi podríamos trazar un paralelismo de como operan los delincuentes sexuales a la hora de ejecutar la modalidad de Grooming. Es una radiografía idéntica de cómo operan los delincuentes sexuales a la hora de ejecutar la modalidad del grooming", sostiene.

¿Cómo funciona Among Us?

Among Us, Entre Nosotros en español, es un videojuego multijugador en línea que es furor entre los niños y adolescentes del mundo. La aplicación se descarga, se instala y ya se puede comenzar a usar. El juego se trata de un grupo de 4 a 10 jugadores que van a bordo de una nave espacial, en la cual cada uno asume un rol: tripulación o impostor. El objetivo de los impostores es matar a la tripulación antes de ser descubiertos.

El juego puede ser en línea o de forma local. Si se juega de forma local, todos los participantes deben estar utilizando la misma red WiFi. De forma en línea, el jugador puede seleccionar ser el anfitrión generando una nueva partida; en la cual puede seleccionar la opción pública, donde elige una partida en curso y cualquier jugador puede sumarse; o seleccionar la opción privada, donde ingresa en una partida utilizando un código que les compartirá el anfitrión (quien creo la partida) para ingresar.

Los jugadores deben ir completando misiones de mantenimiento de la nave mientras el o los impostores tratan de matarlos y sabotear la nave. En todo momento los jugadores pueden utilizar el chat para comunicarse.

¿Cuáles son los peligros que hay detrás?

Si uno ingresa a una partida que ya fue creada, en línea, estará jugando con desconocidos y es donde el niño, niña o adolescente puede quedar expuesto. "El punto más sensible y crítico se encuentra en los mensajes que pueden recibirse a través del chat, si bien son públicos y todos los participantes pueden verlos, pueden ser de todos modos inadecuados y producir alguna acción/reacción masiva", explican desde Grooming Argentina.

Pero al jugar de forma local, los riesgos disminuyen. Se puede solo jugar con amigos y utilizar la opción de "ser anfitrión" compartiendo el código solo a personas con los que deseamos jugar.

Formas de prevenir el grooming en Among Us

"Las plataformas tecnológicas no fueron creadas con el fin de perjudicar a los usuarios, pero tampoco pueden garantizar el bienestar digital de nuestros niños, niñas y adolescentes", aclaran desde Grooming Argentina y añaden: "Es en este punto donde los adultos responsables debemos trabajar de manera proactiva para intentar mantener un entorno digital saludable, no solamente en Among Us, sino en las distintas plataformas".

Las siguientes medidas de seguridad deben tenerse en cuenta para cualquier red social, aplicación, sistema de chat o mensajería, juego online, portal de videos, sala de chat e incluso foros o comunidades: