Tiene 14 años, tenía más de 2 millones se seguidores y su mamá eliminó sus cuentas de Instagram y TikTok

"Pandilla de adolescentes, voy a escribir aquí porque recibí muchas instrucciones de los seguidores de Nina que querían saber qué pasó con su desaparición. Decidí eliminar su cuenta de Tiktok e Instagram", declaró en su cuenta de Instagram la brasileña Fernanda Rocha Kanner. Se dirigía a los seguidores de Valentina, su hija adolescente quien, con solo 14 años, había acumulado más de 2 millones de followers.

La decisión no era simpática y Rocha Kanner, que tiene más de 100 mil seguidores en su cuenta en la que -según ella misma dice- habla de "maternidad, medicina y memes", explicó la situación: "Aburrida, lo sé, pero nuestro papel como madre no es ser su amiguita y eso solo lo entenderán en retrospectiva", explicó.

Y enseguida contó cómo las redes estaban causando daño a su hija. "El cariño que le tienen es de lo más lindo pero no creo que sea saludable para un adulto y menos para un adolescente basar las referencias de autoconocimiento en la retroalimentación virtual. Esto es ilusión y la ilusión pone una maldita niebla en el camino de encontrarte a ti mismo. Entre sus redes había casi 2 millones de seguidores, decenas de clubes de fans, todos muy dulces pero también dañinos para cualquier adolescente en proceso de descubrimiento y búsqueda de la individualidad", explicó a los seguidores.

Nacemos con varios dones que nos hacen únicos, pero cuando copiamos y pegamos el rebaño, se diluyen en el proceso

Y agregó: "No quiero que crezca creyendo que es este personaje. No quiero que haga publicidad de ropa de poliéster inflamable fabricada en China. No quiero que mi brillante hija haga sus bailes diarios como un babuino entrenado. Creo que es divertido... y mega insuficiente. Triste generación en la que esto justifica la fama. Leí el otro día que tenemos que volver a sentirnos avergonzados de ser estúpidos y eso está ahí".

El impacto de cerrar Instagram y TikTok

El posteo de Fernanda explicando por qué había cerrado las redes de Valentina se viralizó al punto que llegó a la televisión. Madre e hija hablaron del tema. Ya pasado el shock del cierre, Valentina reconoció que después del enojo entendió un poco por qué su mamá había tomado la decisión de cerrar sus cuentas en Instagram y TikTok. Ahora no sabe si volverá o no a tener cuentas en redes sociales, pero está segura de algo: lo hará sólo si es su decisión.

Rocha Kanner, por su parte, contó que recibió miles de mensajes. "Hubo varios mensajes de mamás y papás aliviados por el trabajo en equipo y un puñado de instrucciones de adolescentes maldiciéndome", dijo y cotó que la habían comparado con el papá de Britney.

Entre las justificaciones que dio para cerrar las redes de su hija Nina, Fernanda explicó: "Extraño cuando necesitaba ser talentoso en algo para destacar. Nacemos con varios dones que nos hacen únicos, pero cuando copiamos y pegamos el rebaño, se diluyen en el proceso y crecemos siendo uno más entre la multitud"

Además, se refirió puntualmente de cómo las redes sociales estaban impactando en la salud mental de su hija. Declaró que no quiere que se emocione por likes, cumplidos o críticas, especialmente de gente a la que no conoce. "Las opiniones son solo reflejos de quién está ofreciendo y no de quién las está recibiendo. Crees que soy hermosa porque sos hermosa o feliz. Crees que soy fea porque sos fea o has tenido un mal día. No tengo nada que ver con eso", explicó.

Y por ultimo, para tranquilidad de sus fans agregó: "Su fan número uno soy yo y seguirá apareciendo por aquí si quiere. Cuando tenga contenido interesante para compartir, podrá volver a tener una cuenta". Además, les contó a sus seguidores que su hija Nina viajará a Suiza para estudiar y podrá vivir diversas experiencias allá. "La vida solo es buena cuando estás feliz sin conexión primero", remató.

Pasados unos días debió volver a hablar del tema. "Pasé la semana leyendo a extraños que era narcisista, egoísta, que había terminado con los sueños de mi hija, que estaba celoso de ella. Leí esto mientras ella dormía tranquila y feliz aferrada a mi lado, impermeable a los venenos de Internet, escenario de cobardes", escribió Rocha Kanner, convencida de que había sido una buena decisión alejar a su hija de las redes sociales.

Explicó que muchos las cuestionaron, pero que está convencida de haber tomado la decisión correcta. "El mérito es para aquellos que bajan a la arena dispuestos a salir de su camino y aprender. La maternidad también lo es. Seguiré haciendo lo que creo que es mejor para mis hijos. Ha estado funcionando aquí", concluyó.

Ambos posteos se viralizaron y volvieron a poner en debate el uso de las redes sociales y el impacto que estas tienen en las personas y en la sociedad.