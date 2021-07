Desenfreno caliente en la zona judicial: vecinos espantados denuncian lascivia

Nuevamente es noticia la zona en donde se encuentra el Colegio de Abogados de la provincia de Mendoza, por las apariciones extrañas e inexplicables de objetos con connotaciones sexuales, fálicas, o que a las claras son indicios de calientes reuniones en tiempo de pandemia.

Uno de los edificios de la tradicional calle Pedro Molina, muy cercano al cual acoge a la institución que nació en el año 1917 fue noticia hace meses debido a un contundente objeto sexual fálico de grandes proporciones.

En febrero de este año un juguete sexual alteró a los residentes.

El consolador que se halló tirado en el hall de entrada del gran inmueble causó la estupefacción de varias vecinas, que se reunieron en el lugar para elucubrar teorías sobre su aparición y su significado. Las mujeres no se animaban a recogerlo del piso, y mientras algunas quedaban admiradas por las portentosas dimensiones del dildo, otras temían que correspondiera un mensaje mafioso.

Todavía no se sabe de dónde salió el juguete.

En esos días veraniegos de intenso calor, las damas que protagonizaron el hallazgo se debatieron entre llamar a la policía o "echarle alcohol" para poder tomarlo y tirarlo, pero incluso hubo una de ellas que consideró guardarlo para que no se extravíe y así tenerlo como prueba para tratar el tema en una próxima reunión de consorcio.

El día de la Independencia inscribe un nuevo capítulo en este misterio, pues en horas de la mañana esta vez apareció, en uno de los ascensores, una prenda íntima colgada en el espejo.

¿Qué está pasando en este edificio de calle Pedro Molina?

Esta vez fue un caballero quien escribió a la redacción de MDZ y envió la foto de prueba. "No lo he tocado, te imaginarás. Así es que no puedo determinar si es un slip masculino, una tanga o una bombacha de mujer", explica el hombre. "Lo extraño es que nadie ha reportado música, o señales de jolgorio alguno. El edificio ha estado tranquilo", especificó.

"Hay vecinos indignados. Una señora avisó por WhatsApp que va a hacer una limpieza esotérica para barrer la indecencia y la promiscuidad", sigue narrando.

"No estoy en contra de la gente que le pone picante a su vida sexual, pero por lo menos tendrían que ser cuidadosos u ordenados. Aunque... ¡siento un poco de envidia, no lo voy a negar!", cerró el vecino, con humor.

Opiná vos: