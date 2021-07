Cómo abrillantar tus objetos de acero con vinagre para que queden relucientes

El vinagre es el producto casero estrella para limpiar la cocina y el baño del hogar, pero también es eficiente para muchos objetos de acero porque elimina las impurezas, la suciedad, las huellas y las bacterias gracias a su ácido. Hay algunas técnicas que se pueden seguir para que se le pueda sacar el mayor brillo posible.



El acero es un material muy utilizado en todos los ambientes como los utensilios de cocina, los elementos de decoración, los marcos de las ventanas, los grifos, los electrodomésticos, entre otras cosas. Al estar en contacto constantemente se ensucian con mucha facilidad.

Para sacar manchas rebeldes se recomienda de 2 a 3 cucharadas de vinagre en el paño. Fuente: Cookist

Para limpiar el acero se puede utilizar el vinagre de manzana o de alcohol, a preferencia personal, y se debe mezclar en un atomizador (las botellas con spray). Colocar partes iguales de este producto y de agua destilada, batir y dejar reposar unos segundos.



Luego rociar el objeto de acero y pasar un paño limpio con fuerza. En el caso que haya manchas rebeldes lo que se puede hacer es verter 2 a 3 cucharadas de vinagre en el paño y frotar el objeto durante varios segundos para lograr que se elimine la suciedad.

Consejos para que el acero quede reluciente

Luego de hacer la limpieza, agarrar un trapo limpio y frotarlo en dirección natural del acero para que no queden marcas. Se recomienda utilizar un paño de toalla, de microfibra o una remera vieja de algodón para que no queden pelusas.



En el caso de querer limpiar un electrodoméstico de acero inoxidable es fundamental leer con anticipación el manual del producto. En muchos casos requieren un tipo de limpieza particular o llamar directamente al fabricante y consultar si es seguro usar vinagre.

Manchas: Para sacarlas también se puede optar por una esponja suave o un cepillo de dientes.F uente: The Spruce.

Si el objeto o el electrodoméstico tiene manchas difíciles de sacar también se puede optar por una esponja suave o un cepillo de dientes. Rociar el producto por la superficie y fregar arriba de la suciedad, pero hacerlo con cuidado para evitar rayaduras. Es fundamental no utilizar materiales abrasivos como lana de acero, cepillos de acero y agua calcárea.

¿Ya sumaste el vinagre a tu rutina de limpieza del hogar?