El truco definitivo para quitar las manchas de sudor de tus prendas blancas

En verano es normal transpirar incluso aunque se haga poca actividad. Con solo viajar en un transporte público lleno de gente, caminar algunas cuadras o estar bajo el sol el cuerpo entra en calor y el sudor puede manchar las prendas, principalmente las blancas que son las que quedan amarillentas.



También existe la hiperhidrosis, una afección muy común que causa que las personas que tienen exceso de sudoración hasta cuando no tienen calor producto de la menopausia, ataques cardíacos, infecciones, nervios, diabetes, entre otras cuestiones. Lo usual es que solo se limita a las axilas, pero puede afectar a todo el cuerpo.

Fuente: Persil (persil.com)

Cómo limpiar las manchas del sudor en la ropa blanca

La ropa blanca es muy sensible a estas cuestiones, ya que la piel se pone húmeda con la sudoración y la tiñe de color amarillo. Pero hay algunos productos caseros que pueden ayudar a quitar las manchas y hacer que la ropa vuelva a parecer como nueva. Entre ellos, los más conocidos son:

Vinagre de alcohol

El vinagre de alcohol es el producto estrella para limpiar el hogar y pocos saben que se puede utilizar para la ropa, no solo porque funciona como blanqueador sino también porque elimina el olor y aporta suavidad. Es muy posible que no quite las manchas en el primer lavado, por lo cual hay que repetirlo.



Para esto se debe colocar la prenda en un recipiente de plástico, verter media taza de vinagre, principalmente sobre la zona manchada y dejar reposar 15 minutos. Luego se debe añadir medio litro de agua caliente y dejar otra hora más para que actúe. Al final se debe introducir la prenda en el lavarropas y secar al sol.

Bicarbonato de sodio y agua oxigenada

El bicarbonato de sodio es uno de los mejores blanqueadores y es más eficiente cuando se mezcla con agua oxigenada. Lo que hace es remover la grasa y aumentar el pH del agua para mejorar la eficacia del detergente, además de eliminar los malos olores de la prenda manchada.



Colocar dos cucharadas soperas de bicarbonato en una taza y agregar medio vaso de agua oxigenada. Mezclar bien hasta que quede un líquido homogéneo y luego verter sobre la mancha para frotar con suavidad con un cepillo de dientes. Dejar reposar 10 minutos y lavar.

Sal

La sal es un producto casero muy conocido por absorber la humedad, pero también para quitar las manchas de sudor de la ropa. El truco es muy simple: colocar una cucharada de sal sobre la mancha, dejar actuar en remojo por 12 minutos y frotar para que penetre mejor. Luego lavar y secar como de costumbre.

¿Listo para quitar esas manchas definitivamente? ¡Manos a la obra!