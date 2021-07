Una mujer agradeció al presidente "por envenenarla" y se volvió viral

“¡Gracias, Alberto, por envenenarme!” decía la remera que Haydée Aguilar se puso para recibir la segunda dosis de Sputnik V, la vacuna rusa contra el coronavirus que ya se está fabricando en la Argentina. Después de ser inoculada, la militante posteó la foto en Twitter y se volvió viral.

Luego llegó la polémica. El perfil de Aguilar en la red del pajarito la define como "peronista" y "militante para un proyecto popular, igualitario y fraterno". La señora vive en la capital neuquina y es jubilada. Al saber que iba a recibir el esperado segundo componente, preparó la prenda que iba a utilizar en ese día tan importante para ella.

Y eligió responder con humor a lo que dijo en diciembre de 2020 Elisa Carrió, quien definió a la vacuna rusa como "un veneno" y hasta presentó una denuncia ante la Justicia.

En el reverso, la remera de Haydée insistía en el tono y se refería con simpatía a la vicepresidenta Cristina Fernández. Aunque eso, claro, se conoció después.

Repercusiones

Haydée no esperaba que su pequeño acto se convirtiera en un eje de debate colectivo. "Gracias, compañeros. No esperaba tantas respuestas por una simple remera. Me alegraron el día. Para retribuir tanta buena onda, les comparto la imagen de la espalda", escribió al poco tiempo.

Y posteó esta foto:

"Gracias, Cristina, por inyectarme el chip de la vida", decía la parte trasera.

Luego le empezaron a llover también algunas críticas e insultos, a partir del tono levemente irónico que tenía su mensaje. Entonces Haydée tuiteó lo siguiente:

Peeero! Tanta gente enojada, insultando y agrediéndome por una simple remera que agradece el trabajo de nuestro gobierno. Lo que tienen que hacer es imprimirse una remera con los logros del gobierno macrista y lucirla con orgullo. Una que diga, p. Ej. "Los endeudé a 100 años." — Haydee Aguilar (@haaguilar1) July 5, 2021

Aguilar había recibido el primer pinchazo el 23 de marzo. El segundo llegó 3 meses y 10 días más tarde. Hasta hace poco, se recomendaba no esperar más que eso. Sin embargo algunos especialistas sugieren que no sería un problema en términos estrictamente inmunológicos. Eso sí: ante las nuevas variantes -como Delta- la recomendación es que se coloque el esquema completo. Y hay millones de personas esperando para ello.