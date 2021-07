¿Qué dice? La resolución del juego que atrapa a todos

"Estar cebado". Sí, esa es la frase que esconde la ilustración de que fue parte de la segunda entrega del juego que propone cada semana MDZ para descubrir un "argentinismo".

Muchos lectores respondieron, pero solo uno acertó con precisión y algunos estuvieron cerca. Sí hubo algunos que estuvieron cerca. El argentinismo "estar cebado" apunta a describir a una persona "entusiasmada" por demás por algo. Es decir, estar "acelerado", "motivado".

Quien acertó fue Paola, quien respondió "Estar Cebado". Hernán estuvo cerca: "Está cebado", dijo. Lo mismo respondió Clara. Sofía respondió "Estoy cebado".

Algunas de las respuestas de los lectores fueron: "Tengo un matete en la cabeza", "Loco de remate", "Tomar mate, siempre es una buena idea", "cabeza hueca", "Me llenaste el mate", "Dolor de mate, "Te calienta el mate", "Cabeza de mate", "Tomá mate y avivate", "Se me hirve el mate", "No le llega agua al tanque", "Le lavan el mate", "Unos calientan la pava y otros se toman el mate", "No calientes la pava si no vas a tomar mate", "Me hierve el mate", "Tenes la cara de mate lavao", "Quemando el mate", "que te pasa gaucho ..que andas con la cara de mate lavao", "Mi hierve el mate", "A mate lavado, mala cara", "En boca cerrada no entran moscas", "Cabeza de termo", "Me hierve el mate", "Se lavo el matee", "Cabeza de Mate", "Mate al paso", "Cabeza de mate", "Me secaste el mate", "Tengo el mate caliente", "estás mal del mate", "Se esta haciendo el mate", "Te están llenando la cabeza", "No te cebes que no es mate", "Caliente como tetera de aluminio", ""Le sale humo del mate".