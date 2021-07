¿Cómo limpiar las pantallas de tu ordenador, celular y televisión con vinagre?

Son algunas de las cosas que más se usan en el día a día. A la exposición que tienen a la suciedad, se suma el hecho de que se trata de objetos sumamente delicados. En esta oportunidad, te contamos todo lo que hay que saber para limpiar con vinagre las pantallas del ordenador, del celular y de la televisión. A continuación, todos los detalles.

Fuente: Mr. Maid

Vinagre: todas las claves para usarlo como limpiador de pantallas

Hace un tiempo comentábamos que existe una gran variedad de productos específicos que sirven para la limpieza de pantallas. Sin embargo, no solo son costosos, sino que también pueden resultar un tanto contaminantes.

Una opción natural que se encuentra a disposición de todos y de forma económica es del vinagre. En lo que se refiere a la limpieza, este producto se puede aplicar a las pantallas y también a muchas cosas más, entre ellas pisos, vidrios, vestimentas y hasta tuberías.

Si lo que hay que limpiar es una pantalla delicada, como lo es la de los ordenadores, celulares y televisores, hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta.

El primero de ellos consiste en que el vinagre tiene que estar rebajado. Si se usa vinagre blanco, la cantidad del mismo nunca debe ser superior a la del agua. Dicho de otra manera, se recomienda hacer una mezcla que sea, como máximo, mitad agua y mitad vinagre.

Una vez elaborada, hay que aplicarla sobre un paño limpio y suave y utilizar el mismo para limpiar las superficies en cuestión. ¿A qué se debe esto? Es que, si las pantallas se exponen de forma directa al líquido, se corre el riesgo de que este se filtre por algún extremo y genere un desperfecto.

Algunos consejos para limpiar las pantallas con productos naturales

Si no se posee vinagre blanco, una opción que también se recomienda es la del alcohol isopropílico. En el caso de que se elija este, hay que saber que debe estar rebajado con agua al igual que el vinagre.

Por más que resulte una obviedad, es fundamental recordar que, al momento de efectuar la limpieza de las pantallas, los artefactos tienen que estar desenchufados y apagados, para evitar cualquier tipo de inconveniente.

En cuanto al paño a utilizar, resulta aconsejable que no sea de algodón, ya que puede dejar pelusas sobre las pantallas.

En este sentido, lo mejor sería hacer uso de papel tisú o pañuelos descartables. Sí, es cierto que puede que se requieran de varios, sobre todo si las pantallas son grandes como lo son las de TV.

No obstante, teniendo en cuenta la delicadeza de las mismas, lo mejor siempre es no escatimar al respecto y hacer lo necesario para garantizar una limpieza eficaz que no deje ningún tipo de rayas ni restos de polvo.

¿Tú qué opinas? ¿Conoces alguna otra técnica que ayude a dejar las pantallas bien limpias?