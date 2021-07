Por fin quitaron de WhatsApp la función que más enfadaba a los usuarios

WhatsApp cambia todo el tiempo y ajusta sus funciones para ofrecer a sus usuarios una mejor experiencia dentro de la app. Ahora incorporó un método para archivar los mensajes que llegan y organizarlos dentro de la app a los gustos y preferencias de cada uno.



Los desarrolladores de la plataforma de mensajería instantánea, los técnicos y hasta el mismo Mark Zuckerberg escuchan a los usuarios y una de los pedidos que más aumentaron en el último tiempo son los relacionados a tener un mayor control en la organización de los mensajes.

Los usuarios piden mayor control en la organización de los mensajes. Fuente: Today in 24 English

Por este motivo, WhatsApp lanzó una función para tener más control sobre los mensajes archivos: cada vez que llegue un mensaje a ese chat ya no se desarchivará cuando se reciba un mensaje, es decir, se silenciará para siempre. Esto es una buena manera de no leer mensajes indeseados, pero al mismo tiempo no bloquear a la persona en cuestión.



Desde la app estuvieron tres meses desarrollando esta función, que es muy fácil de activar. Se debe ingresar al menú "Ajustes", ir a "Chats" y activar la función "Mantener los chats archivados". Una vez realizado quedará así para siempre y se debe hacer el mismo paso para desactivarla.

¿Qué es el modo vacaciones?

Debido a la pandemia de coronavirus, las personas se encuentran frente a las pantallas todo el día haciendo home office y es normal que quieran tomarse unos días de descanso para relajarse. Por este motivo, WhatsApp creó la función "Modo vacaciones" para no molestarlos.



Es muy simple: bloquea las notificaciones de los chats individuales y grupales que se seleccionen, una buena opción para desconectarse del trabajo. Sería una manera de archivarlos y si se entra a la carpeta de archivo se podrán ver allí. Para activar "Modo vacaciones" hay que hacer lo siguiente:

Se tiene que abrir la aplicación y entrar a Ajustes y/o configuración. Se debe entrar al menú de Notificaciones y hacer clic en "Modo Vacaciones". Luego, se tienen que archivar los chats individuales o grupos de WhatsApp que se deseen para silenciarlos.

Aún no se sabe cuando estará disponible esta función, pero como siempre primero llegará a Android e iOS. Desde WhatsApp ya comenzaron a explicar cómo funcionará, por lo que se cree que no faltará mucho.

¿Utilizarás alguna de las nuevas funciones? ¿Cuáles son los chats que más te molestan?