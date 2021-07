Cinco detenidos y 800 aislados por los contagios de la variante Delta

Dos ciudadanos peruanos y tres argentinos fueron detenidos, acusados de no cumplir las restricciones y de propagar la variante Delta del coronavirus.

Tras la ola de contagios en Córdoba, el Ministerio Público Fiscal de esa provincia comunicó que estas cinco personas fueron imputadas y detenidas: "Son dos ciudadanos peruanos imputados por el artículo 205 del Código Penal, que refiere a la violación de medidas de restricción; y tres argentinos, residentes en Córdoba, imputados por el artículo 202 del Código Penal, que corresponde a la propagación del virus".

La Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES), realizó una investigación que fue iniciada después del arribo a la ciudad Córdoba de uno de los imputados proveniente de Lima, Perú.

"En el caso de las personas de nacionalidad peruana se constató que uno de ellos violó las normas de restricción impuestas por haber arribado al país desde el exterior y, el otro, por ser contacto directo de éste y tampoco respetar las restricciones", comunicaron.

Y agregaron, respecto a los motivos de la detención de estas personas: "En el caso de los tres argentinos se constató que no guardaron aislamiento a pesar de conocer, tras haberse realizado los hisopados correspondientes, que eran positivos de covid-19 en su variante Delta".

"Aún así, los tres violaron el aislamiento y abrieron sus comercios atendiendo a clientes. Por ello que en estos tres casos la imputación fue por propagación de la enfermedad. Todos los casos forman parte del mismo nexo epidemiológico", resaltaron.

Manifestaron, además, que "los cinco fueron detenidos y alojados en un hotel dispuesto por el área de epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba".

La investigación continúa orientada a determinar las responsabilidades individuales y, eventualmente, la existencia de más responsables.

800 aislados

Por estas personas responsables de la propagación del virus es que hay más de 800 aislados en la Ciudad de Córdoba.

“Nosotros no tenemos casos por el momento que no estemos detectando cuál es el nexo de transmisión, por lo cual no podemos hablar de transmisión comunitaria”, aseguró Laura López, directora de Epidemiología de la provincia.

Al mismo tiempo, en declaraciones a TN, remarcó que “se trabaja intensamente en dos barrios de la ciudad de Córdoba y hasta el momento tenemos más de 800 personas aisladas. Estamos haciendo una acción más agresiva y estamos aislando contactos de contactos de forma preventiva por eso el gran número y también tenemos burbujas escolares”.

Y aclaró que están "hablando de un brote intrafamiliar y hasta el momento se pudo detectar a todos los casos, por lo que ninguno de ellos tiene nexo desconocido. Es muy diferente a una situación de circulación comunitaria, que no se puede controlar de ninguna forma”.