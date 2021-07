Realizaron una marcha en Mendoza para pedir justicia por Abigail

En la tarde de este sábado 3 de julio, Verónica, la madre de Abigail Carniel, junto a familiares, organizaciones y colectivos políticos de Mendoza, llevaron un fuerte reclamo a las puertas de Tribunales de Mendoza para exigir respuestas de las autoridades de la Justicia y del Estado provincial de Mendoza.

La marcha comenzó con una concentración en el kilómetro 0 (San Martín y Peatonal), de Mendoza. De allí marcharon por San Martín hasta calle Colón, luego se dirigieron a calle Patricias Mendocinas y de allí avanzaron hasta Tribunales de Mendoza, donde terminaron la concentración exigiendo respuestas y justicia por la desaparición de Abigail el 15 de abril de este año.

Por su parte, el pedido concreto es que "la justicia avance en la investigación y que la búsqueda de Abigail no cese". Pero también, que "se sancione una ley de emergencia" para que el Estado preste un mayor cuidado a las mujeres. Los números de femicidios en la Argentina son alarmantes y la desaparición de la joven de 18 años es una muestra más de ello.

"Abigail ya no se sienta a comer el plato de comida con nosotros como lo hacía. Abigail podría haber sido su hermana, su tía, su vecina, pero lamentablemente nos toca estar a nosotros de este lado. Nos toca afrontar a una Justicia apañadora, de un fiscal que no mueve, de Munives y Levrino que nos critican por cómo nos vestimos, dos personas más machistas que las que están en la calle y están en el poder", dijo la tía de Abigail, Marianela Carniel, mientras un millar de personas, jóvenes, niños, niñas y adultos la escuchaban en las escalinatas de Tribunales.

La menor lleva actualmente más de 80 días desaparecida. Verónica, su madre, dijo: "La Policía se da el gusto de no acompañarnos, de no ayudarnos en esta búsqueda". Y agregó: "Mi hija es una pendeja más para ellos, pero yo les pido que me ayuden".

Los abrazos, que no alcanzan para detener un dolor creciente que, además, no encuentra respuestas eficientes por parte de autoridades

Por otra parte, se refirió al acoso constante y al temor con el que viven las mujeres en la actualidad. "Queremos caminar en la calle sin miedo, con tranquilidad de que no va a venir un pedófilo a decirnos cualquier cosa".

El caso

Abigail Carniel fue vista por última vez el 15 de abril cuando se bajó de un colectivo en el barrio Sargento Cabral de Las Heras. A un mes de su desaparición, los investigadores siguen una pista narco y hay tres detenidos.

Fuente: Silvia Fernández, de Ni Una Menos