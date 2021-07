¿Cuántos anticuerpos hacen falta para detener al covid-19?

A medida que el conocimiento sobre un virus avanza, se hace más fácil detectar qué biomarcadores dan la pauta de las condiciones del organismo para combatirlo. Recién ahora se dieron las condiciones para detectar los referentes al covid-19.

Está claro que los anticuerpos cumplen un rol clave para enfrentar al virus, pero además, las vacunas los aumentan para combatirla una vez infectado. Es decir, lo intentan detener en el momento previo a la enfermedad y durante esta.

Pero: ¿se sabe cuántos anticuerpos hacen falta para enfrentarlo? Todavía no. Por ejemplo, es conocido que estos neutralizan hasta tres veces menos a la cepa Gamma, descubierta en Manaos, pero eso no asegura que la enfermedad sea peor, de hecho, es impredecible. Tampoco que esas defensas no alcancen para detener el virus antes de infectar.

Los expertos de Oxford-AstraZeneca, informaron en una publicación que aparecerá prontamente en la revista Nature, que a mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes en el organismo, menos chances de manifestar covid sintomático.

Para llegar a esa conclusión, contrastaron dos grupos: uno que recibió la vacuna contra el covid-19 y otro al que se le aplicó una contra la meningitis.

Posteriormente comenzaron a analizar cualitativamente el despliegue de los anticuerpos y su relación con la enfermedad, llegando a la conclusión de que “la protección contra el Covid-19 sintomático no es absoluta con ninguna vacuna, y los resultados presentados muestran que no existe un valor umbral único para ninguno de los ensayos investigados que sea indicativo de inmunidad esterilizante”.

Si bien “la probabilidad de infección disminuye en promedio con respuestas inmunitarias más altas, existe una variación sustancial entre los individuos”.

Pero sí concluyeron que tener más anticuerpos está relacionado con las chances de tener cuadros menos complicados de la enfermedad.

A su vez, otra publicación, en este caso en The New England Journal of Medicine, complementa la anterior.

En este caso, se hizo el seguimiento de 4 mil trabajadores de la salud que recibieron las vacunas de Pfizer y Moderna y analizaron si se contagiaban de covid y, en ese caso, cualitativamente, qué les pasaba.

Entre los 204 casos que se descubrieron infectados, 5 estaban vacunados completamente, 11 tenían una sola dosis y el resto, 156 personas, ninguna.

Aquellos que ya habían sido inoculados, mostraron una carga de ARN viral de un 40% menos que los no vacunados. Además, el riesgo de síntomas febriles bajo un 58% y la enfermedad duró menos.