¿Qué es y cómo funciona el Modo Vacaciones en WhatsApp?

Es increíble, pero la tecnología no solo pasó a ser parte de la vida diaria de todos los seres humanos, sino también parte del momento en que se quieren desconectar. Sí, de eso se tratará esta nueva función. El "Modo Vacaciones" en WhatsApp será para todos los usuarios que usen la app.

Es muy sencillo saber cómo se activa y cómo lo ven los otros contactos. A continuación, te contamos todos los detalles.

Fuente: TyN Magazine"

En marzo de este año, la aplicación de mensajería comunicó y adelantó las nuevas características que tendría este innovador "Modo Vacaciones" tal como ya lo tienen varias empresas.

Modo Vacaciones: Cómo funciona

Hasta el momento, WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular. Cuenta con 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo, una cifra difícil de dimensionar. Pues finalmente decidió llevar este nuevo "Modo vacaciones" a todos sus usuarios que deseen desconectarse sin perder luego todo lo que dejaron de vista.

Se trata de una opción de desconexión muy sencilla en los grupos y en especial en las conversaciones. Debido a que la modalidad home office se intensificó por la pandemia por covid-19, el uso esta app no quiso quedarse atrás con ofrecerles una nueva actualización a sus fieles usuarios.

La función permitirá archivar todos los chats que se elijan y no recibir sus notificaciones. Eso sí, una vez que se ingrese a la carpeta de chats archivados, ya se podrán ver.

De esta forma, los chats archivados no se desactivarán si se silenciaron previamente. Es perfecto para archivar todos los chats de trabajo ya que no se verán las notificaciones hasta que no se desactive el nuevo modo.

Cómo se activa el "Modo Vacaciones" de Whatsapp

Se tiene que abrir la aplicación y entrar a Ajustes y/o configuración.

Se debe entrar al menú de Notificaciones y activar "Modo Vacaciones".

Luego, se tienen que archivar los chats individuales o grupos de WhatsApp que se deseen para silenciarlos.

Es importante saber que WhatsApp todavía no anunció cuándo estará disponible esta nueva función de manera definitiva. Eso sí, actualmente solo las versiones beta pudieron probar su actualización.

Sin embargo, la app ya comenzó a presentar cómo funcionará y eso significa que el lanzamiento oficial no está lejos.

Sin dudas, este nuevo Modo Vacaciones será muy útil para evitar estar pendiente cada vez que alguien envíe un mensaje. Se mantendrán directamente archivados hasta que se decida nuevamente mostrar en la lista. Y tú ¿Lo usarás?

Sin dudas es toda una revelación y de seguro, será una de las funciones más usadas.