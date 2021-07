Zoe Puente, la niña prodigio del fútbol: tiene 11 años y armó una campaña solidaria

Zoe Puente tiene 11 años y desde muy chica juega al fútbol que es su pasión. Dio sus primeros pasos en la Escuela de Marangoni y hoy juega en la categoría Reserva Femenino del Club Boca Juniors. Sin embargo, la pequeña futbolista no sólo hace goles en cancha, creó la iniciativa solidaria Todos Pueden Jugar y mete golazos fuera de ella.

Todos Pueden Jugar: la campaña solidaria de Zoe

Todos Pueden Jugar consiguió 1500 pares de botines y zapatillas en un año de campaña

Todos Pueden Jugar es una iniciativa solidaria fundada por Zoe. Durante la pandemia se propuso que todos los chicos y chicas puedan jugar al fútbol y creó una campaña de donación de calzado deportivo. Hasta ahora se consiguieron 1500 pares de botines y zapatillas en un año de campaña.

-¿Qué te motivó a iniciar tu causa solidaria?

-Yo estaba jugando al fútbol y una chica le decía “profe, profe le estoy insistiendo a mi mamá que me compre, pero todavía no tengo botines”. Después vi chicos jugar descalzos y le pregunté a mi mamá porque pasaba eso. Ella me explicó que no tenían la plata suficiente para comprarlos, ahí le pedí que me ayude a postear en todas las redes y todos mis compañeros de colegio y amigos empezaron a donar pares.

En su momento ya me parecía un montón pero llegar ahora a los 1500 es increíble. Para mí es muy importante porque no se juega sola, necesitamos a todo el equipo y jugar nos llena el alma.

Los comienzos de Zoe en el fútbol masculino

Zoe inició su carrera en un momento en el que el fútbol femenino todavía tenía un largo camino por recorrer y todavía no estaba normalizado en clubes barriales. Más allá de eso, ella supo encontrar la forma de disfrutar jugando a la pelota.

-¿Cómo empezó tu carrera futbolística?

-Empecé en la Escuela Marangoni muy chica. Siempre iba a ver a mi hermano entrenar, me encantaba verlo y jugar pero no había todavía fútbol para chicas. Un día me dejaron entrar y jugaba con todos varones la pasé re bien pero yo era super vergonzosa. Siempre pedía que armen el fútbol femenino, jugué varios años con los chicos y cuando lo incorporaron jugaba primero con los varones y después con las mujeres.

-¿Tuviste algún obstáculo jugando al fútbol con chicos?

-En un torneo el árbitro no me dejaba entrar porque era mujer, un papá de nuestro equipo me recomendó que me meta la trenza dentro de la camiseta, no me importo nada… entré y jugué.

El saludo de su ídola: Alex Morgan

Los dos ídolos de Zoe siempre fueron Alex Morgan y Lionel Messi. Foto: Zoe Puente

La campaña generó tanto revuelo que Zoe llegó a su máxima ídola y su inspiración para incluir el número 13 en su nombre: Zoe13Football

-¿Qué sentiste al ser contactada por Alex Morgan?

-Cuando mi mamá me mostró el video yo no paraba de llorar, que piense en mí y me mande un saludo me pareció increíble. Además que me diga que el cielo es mi límite… eso no lo podía creer. Ahora vamos por Messi.

Soñado GRACIAS GRACIAS GRACIAS uD83DuDE4FuD83CuDFFB???? la sorpresa de mi Vida @alexmorgan13 A seguir ayudando así #TODOSPUEDENJUGAR pic.twitter.com/BlWw1J1GA9 — ZOE13FOOTBALL (@Zoe13F) August 20, 2020

-¿Cuáles son tus sueños?

- Mi sueño futbolístico es conocer a Messi, jugar en la selección argentina y la primera de Boca. En cuanto a lo solidario, mi idea es seguir ayudando y que se expanda por todo el mundo. Que no solo yo lo haga, que por ejemplo en Mendoza alguien se sume a hacerlo, no importa quién si no que lo haga.