Cigarrillos electrónicos: se reaviva la polémica y la OMS exige su regulación

The aerosols from e-cigarettes contain toxic substances that can cause



uD83DuDEA8 cancer

uD83EuDEC0 cardiovascular diseases

uD83EuDEC1 lung disorders

uD83EuDDE0 damage to children’s brain development#CommitToQuit e-cigarettes now for a healthier life!



Here's how uD83DuDC49https://t.co/7OReiIXXpd pic.twitter.com/MvwAZqB8oB