Así compran los millenials: en qué productos gastan más

La tendencia del consumo digital crece desde hace años y este proceso se aceleró en la pandemia. La generación protagonista de esta transformación en las ventas, los millenials, empuja también otros cambios en la forma de comprar.

Para comprender cómo es el perfil de este tipo de compradores, Gelt (app de cashback) elaboró un informe con datos sobre esta tendencia, los medios más elegidos, las características de los compradores y el presupuesto invertido.

Los millenials representan un 54% de los compradores online.

¿Cómo compran los protagonistas del e-commerce?

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), si bien la preferencia de compra continúa siendo en la tienda física, es una tendencia que se está modificando: sólo el año pasado, el crecimiento interanual de facturación del ecommerce fue de un 124%.

Mientras que los millennials, por su parte representan el 54% de compra a través de la web, y el 60% de las compras por app de delivery en nuestro país.

Para conocer mejor el perfil de los compradores, Gelt detalló en su informe que la mayoría de los usuarios millennials conviven con una persona (47%) o viven solos/as (40%) mientras que el 64% no tienen hijos/as. Por ahora, la mayoría de las personas que realizan las compras son mujeres: un 51%, un 48% de varones y un 1% no binario / no declarado.

El monto promedio de ticket de los consumidores millennials es de $2.800. La mayor parte del gasto de la compra de estos compradores es en el supermercado es en lácteos (18%), siguiendo en segundo lugar las bebidas con alcohol (16%). Luego le siguen panificados y galletas (8%), pastas (7%), productos de limpieza (7%) y las bebidas sin alcohol (5%).

"Si bien la pandemia influenció que se disparen estas cifras, la apuesta por el ecommerce convenció a los ciudadanos, y es de esperar que incrementen su influencia, en especial entre las generaciones más digitales”, explica Ignacio Sciarra, responsable de negocios de Gelt.

A este dato se agrega que de las compras por delivery app el 26% son centennials, quienes recién están ingresando al mercado productivo. “La tendencia del consumo del canal online es imparable, como así también las compras por app. Cada nuevo negocio se plantea hoy cómo comerciar online y en app, es importante entonces entender cómo es la realidad de los consumidores”, aclara Sciarra.