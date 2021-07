¿Qué está pasando con los médicos anestesiólogos en Mendoza?

Es un día más como todos en el quirófano, de domingo a domingo. Uno sabe cuando entra pero casi nunca sabe a qué hora va a salir. El equipo quirúrgico se prepara para varias horas de trabajo. Encerrados entre cuatro paredes, sin más luz que la de una lámpara gigante sobre la camilla, la única luz que veremos en todo el día y muchas veces hasta muy entrada la noche. Con la vestimenta habitual y obligatoria, reforzada ahora por la pandemia, que no cambia haga frío o calor, funcione o no el aire acondicionado o la calefacción. Sin poder salir del lugar para comer o ir al baño o para bajarte el barbijo y tomar un poco de aire. Bajo un stress que ya hemos naturalizado, pero que sabemos no se vive en otros ámbitos, porque en esa camilla está el paciente que batalla una enfermedad, y que con dolencias y temores se pone en nuestras manos, porque sabemos que de estas y de nuestras decisiones depende su salud y muchas veces su vida.

Somos uno más en el equipo quirúrgico, pero no uno cualquiera y aunque muchas veces pasemos inadvertidos o invisibilizados, la vida de quien reposa en la camilla de operaciones está a nuestro cuidado.

Hablamos de los anestesiólogos, médicos que nos preparamos por años para suministrar anestesia, especialidad imprescindible para poder realizar cualquier acto quirúrgico y que aún despierta muchos temores.

Pero no es hasta el momento que una persona se encuentra con la necesidad de someterse a una cirugía que llega a dimensionar la magnitud de nuestra intervención y la importancia del rol que juegan los profesionales de anestesia. Y no es para menos, por algo es considerada una especialidad crítica.

Para realizar cualquier cirugía es necesario primero suministrar anestesia la que puede consistir en intubar, administrar fármacos (siempre en forma precisa y segura) o realizar anestesias regionales peridurales o raquídeas, y cualquiera sea la forma de anestesia que otorguemos, siempre debemos saber utilizar las últimas tecnologías médicas para llevar un control minucioso de signos vitales y garantizar así la seguridad a nuestro paciente durante todo el acto quirúrgico.

Para llevar a cabo estas actividades, los anestesiólogos tenemos que capacitarnos durante toda nuestra vida profesional tanto en estudio como en prácticas, las cuales se realizan en hospitales habilitados para nuestra formación y en el simulador.

No se llega a ser anestesiólogo/a de la noche a la mañana. Una vez recibido de médico/a, habiendo transitado la carrera por 6 años, como residente nos tenemos que capacitar durante 4 años más para ser especialistas en anestesiología, un total de 10 años. ¡Muchos, pero esenciales!

Y aquí queremos centrar su atención:

Hace tiempo que esa formación sufre reducción a causa de las inadecuadas condiciones edilicias de los hospitales formadores de Mendoza, la falta de apoyo y compromiso de los gobernantes de turno en conservar la calidad de nuestra formación y su indiferencia al destinar cada vez menos recursos para la educación e investigación; las leyes que se han quedado en el tiempo, no se cumplen y no se adecuan a la situación actual de nuestros residentes; sumado a la falta de empatía por parte de los funcionarios del Ministerio de Salud que toman decisiones sesgadas por intereses políticos y preconceptos hacia nuestra especialidad, cortando toda posibilidad de diálogo, sosteniendo y agravando nuestra problemática, sin esperanzas de ser escuchados.

Esto repercute en los futuros nuevos especialistas, porque se encuentran en desventaja respecto de sus pares y futuros colegas, presos de un sistema que no los contiene y les promete algo que saben de antemano no puede cumplir: una formación de calidad, la cual es imprescindible ya que se verá directamente reflejada en una prestación de calidad para cada paciente que sea atendido por un anestesiólogo formado en una residencia de Mendoza.

La Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA), la cual nuclea a los especialistas mendocinos en anestesiología, se encarga en parte de la formación de los nuevos residentes invirtiendo de sus recursos tanto en cursos nacionales, internacionales, como en la adquisición de un centro de simulación, herramienta de vanguardia que permite a los residentes capacitarse en un ambiente controlado y seguro para desarrollar habilidades frente a los distintos problemas que pueden presentarse en un acto anestésico. Pero ese aporte no es suficiente.

Desde nuestra asociación se ha arbitrado todos los medios para abordar un diálogo sincero y abierto con los representantes del Ministerio de Salud de Mendoza y trabajar en conjunto una solución a esta problemática. Desafortunadamente, a pesar de las reuniones, la única solución viable para el gobierno es la imposición de decisiones unilaterales sin contemplar si agravan o no la situación planteada.

Esto atenta no solo contra la formación del nuevo recurso humano, sino también contra la relación que el gobierno mantiene con los profesionales anestesiólogos, generando un clima hostil e inapropiado para establecer un diálogo y poder encarar un plan de salud con resultados efectivos y eficientes a corto, mediano y largo plazo.

Necesitamos enfatizar que en el contexto de pandemia se dieron situaciones particulares que empeoraron aún más la situación. Se disminuyó el número de cirugías, hay menos cantidad de quirófanos, se suspendieron las rotaciones para las prácticas específicas y además los residentes fueron trasladados para cumplir otras funciones que actualmente son más urgentes y necesarias como lo es terapia intensiva.

Esto provoca una disminución en la capacidad y calidad formativa que atenta potencialmente contra la seguridad y salud de los pacientes que deban ser atendidos por estos futuros anestesiólogos.

Con todo lo expuesto y contra toda lógica, el Ministerio de Salud de Mendoza decidió convocar a nuevos cupos de residencias en anestesiología, sin tener en cuenta la situación actual planteada y contrariando los innumerables pedidos que se efectuaron desde los servicios de los hospitales formadores de residentes.

La AMA está comprometida con la correcta formación de sus residentes garantizando así la seguridad de todos sus pacientes, y lo hace colocando a disposición de aquellos todas las herramientas necesarias para que puedan cumplir con las exigencias que prevé la ley de residencias.

A pesar de estos esfuerzos, redoblados en medio de la pandemia, si el tenor de esta situación persiste y sigue en curso el llamado del Ministerio para sumar más residentes a un sistema quebradizo y colapsado, los anestesiólogos de Mendoza con profundo pesar, pero responsablemente, debemos informar a toda la población que no podremos garantizar la formación de nuevos residentes y por consiguiente la calidad y profesionalidad necesaria que demanda la realización de cualquier acto anestesiológico. Desde hace años la AMA viene contemplando esta situación de indiferencia por parte del Gobierno frente a la problemática en cuanto a formación de recurso humano, y es hoy también que los actuales residentes se han sumado al reclamo de una formación de calidad, la cual se verá afectada si aumenta la relación de número de ingresantes y disminuyen las prácticas.

Tal vez hoy seamos esenciales para el Estado, tal vez hoy seamos héroes para la población, pero desde siempre y fundamentalmente somos humanos, cuyo trabajo y vocación es mitigar el dolor de otro humano sufriente y vulnerable y desde esta humanidad y como profesionales no podemos ni debemos permitir jamás la precarización de nuestra especialidad, la que honramos con nuestra vida.

Asociación Mendocina de anestesiología comprometida con una anestesia segura.

Los médicos anestesiólogos de Mendoza.

A continuación, les dejamos un video informativo sobre la especialidad de anestesia para que conozcan en forma breve y clara en qué consiste ser Médico Anestesiólogo y cómo se forma su recurso humano.