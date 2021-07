¡Mucho cuidado! Tu cuenta de WhatsApp podría cerrarse por este motivo

Existen aplicaciones que permiten agregar a WhatsApp funciones que la versión original no tiene. No obstante, su uso es tan tentador como peligroso. ¿A qué se debe el motivo? A que pone en riesgo la seguridad del dispositivo y a que Facebook, la compañía desarrolladora, anunció que podría cerrar las cuentas de quienes las usen.



A continuación, compartimos todo lo que hay que saber al respecto para no correr ningún tipo de riesgo en relación a esta aplicación de mensajería instantánea.



Fuente: Facebook /WhatsApp

WhatsApp y la advertencia de sus desarrolladores

Así como es cierto que WhatsApp es una de las aplicaciones más importantes de la actualidad, lo cual se debe a la cantidad de usuarios que posee en todo el mundo, también lo es el hecho de que no es tan perfecta como podría parecer.



Hace unos meses, la aparición de aplicaciones como Telegram avivó el debate acerca de lo que son las condiciones de seguridad. Por otra parte, también se destaca la cuestión de que hay algunas funciones que la app perteneciente a la compañía Facebook no puede ofrecer.



En consecuencia, en el plano digital aparecieron numerosas aplicaciones y extensiones que, al ser descargadas e instaladas, funcionan como solución al inconveniente en cuestión.



Sin embargo, no se trata de versiones oficiales, por lo que quienes decidan usarlas se exponen a que Facebook les cierre las cuentas de WhatsApp.



Tal como se observa en el portal AS, la compañía que es dueña de esta app y también de Instagram comunicó que estas versiones alternativas no se corresponden con sus condiciones de servicio y que no avalan su uso ya que no resulta “posible validar sus prácticas de seguridad”.



Aplicaciones no oficiales para WhatsApp: ventajas y desventajas

A simple vista, el atractivo que ofrecen estas aplicaciones desarrolladas por terceros es evidente, ya que ofrecen posibilidades que la versión original de WhatsApp no posee.



Por ejemplo, permiten programar envíos de mensajes y también quitar el “doble tilde azul” sin tener que dejar de ver si los demás leyeron los mensajes en cuestión.



Más allá de esto, si se miden ambas variables en la balanza, las desventajas son más considerables. En primer lugar, porque haciendo uso de estas versiones alternativas uno se expone a que le cierren la cuenta de WhatsApp.



Por otro, y acaso más importante, a que también aumentan las posibilidades de sufrir algún tipo de ataque informático. Como prueba de esto, basta con decir que muchas de estas apps ni siquiera se encuentran disponibles en las app store oficiales de los sistemas operativos.



En este sentido, para descargarlas es necesario ingresar en sitios que ya de por sí implican una amenaza en términos de malware y vulnerabilidad informática.



No obstante, no hay que alarmarse. Lo único que hay que hacer es evitar su descarga y su uso y mantenerse siempre con las versiones oficiales que lanza WhatsApp.