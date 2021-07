Las durísimas medidas que evalúa el Gobierno para quienes no se quieran vacunar

Elena Obieta, médica infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, dijo que el Gobierno argentino está evaluando aplicar un pasaporte sanitario, no para el ingreso al país sino para actividades recreativas, tal y como hizo Emmanuel Macron en Francia.

Entre los jóvenes de 30 años es donde más se ha observado este fenómeno de no querer inmunizarse. Mientras que los más chicos, de 18 a 30, tienen negatividad principalmente a la vacuna china, Sinopharm. Probablemente esto se deba a cierto grado de desconocimiento y a informaciones erróneas. Por eso, Obieta despejó dudas.

La única vacuna china que se aplica en Argentina es Sinopharm, que es de virus inactivado. Es decir que "es un virus del covid, pero no nos puede enfermar", explicó la infectóloga. Esta vacuna, "si bien es un poco menos efectiva que las otras (AstraZeneca, Sputnik, Moderna, etc), tienen una eficacia de alrededor del 78% para evitar las formas graves, hospitalizaciones y muertes".

Además, Obieta dijo que este tipo de vacunas, a virus desactivado, "son seguras", porque "la plataforma con la que se fabrican es la más conocida que tenemos. En cambio la de Moderna y Pfizer son estrategias de vacunación de diseño, aunque son seguras también".

Sobre lo que ocurrió en Chile, que vacunó a la mayoría de la población con otra vacuna china, la Sinovac, Obieta opinó: "Es lo mismo que pasó en otros país, Israel tuvo un rebrote de casos teniendo Pfizer, Inglaterra también -por la variante Delta- y aplicó AstraZeneca". Por eso la especialista sintetizó: "Con lo que podamos vacunarnos, hagámoslo; porque todas las vacunas que tenemos de momento son seguras e importantes para evitar las formas graves de covid".

Pasaporte sanitario recreativo

El Gobierno Nacional estudia estrategias para incentivar la vacunación en los más jóvenes.

En relación al alto número de personas que teniendo la posibilidad de colocarse una dosis no se quieren vacunar, Obieta dijo que a nivel nacional "se está estudiando el pasaporte sanitario como el de Macron. Es decir, que pidan certificado de vacunación para algunas actividades recreativas no esenciales como recitales, eventos multitudinarios, boliches, etc".

Consultada sobre su opinión al respecto, el infectóloga fue certera: "No me parece mal. Es una cuestión de salud pública". El mensaje es: "No te querés vacunar, está bien, pero no vas a ser un vector importante de virus para la comunidad", concluyó.