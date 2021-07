El famoso neurólogo Conrado Estol criticó las vacunas chinas

El prestigioso neurólogo Conrado Estol se encuentra varado en New York y desde allí, apoyándose en una investigación científica, advirtió que el Gobierno nacional debe procurar comprar las vacunas de Pfizer y Moderna, ya que las chinas, por ejemplo, tienen un muy bajo nivel de efectividad. En este sentido, agregó que la variante Delta está haciendo estragos en países que han logrado un alto nivel de vacunación con otras vacunas que no son las mencionadas.

Al respecto, detalló que “Delta es la primera variante que va a ser global. Alfa, la del Reino Unido, era 40% más contagiosa que la variante original. Y Delta es 40% más contagiosa que Alfa. Como se transmite más fácil, se infectan más personas y siempre hay un porcentaje que va a tener una versión grave de la enfermedad y va a morir”.

Además, sostuvo que el avance de esta nueva y peligrosa variante está dividiendo al mundo entre países con poblaciones a las que se le ha aplicado el esquema completo de vacunas y las que no. "Los que tienen gran parte de su población vacunada con esquema completo y se pueden defender y los no vacunados como el nuestro, donde van a aumentar mucho los casos y las muertes”.

“La proporción de vacunados es muy importante. Los que tienen vacunados hasta el 30% de su población tienen tres veces más infectados cada 100 mil habitantes que los que tienen 60 por ciento. Por eso estamos viendo que el Reino Unido, que tiene el 85% de su población con una dosis y 60% con dos, tiene mucho aumento de infecciones con mínimas hospitalizaciones”, sostuvo Estol.

Por otra parte, especificó: “Tenemos que comprar vacunas Pfizer y Moderna… Y no olvidarse de Novavax, una vacuna tapada, sin efectos colaterales, que mostró una efectividad de 90 por ciento. No tener a la ciudadanía vacunada o no haber aplicado las dos dosis nos pone en el mejor escenario para más muertes”, enfatizó.

¿Qué pasa con las vacunas chinas?

El neurólogo se refirió a la vacuna Sinopharm y aseguró que, basado en estudios científicos e incluso periodísticos, la comunidad académico científica ya está al tanto de la poca efectividad que tiene, sobre todo ante la nueva variante Delta.

“No compraría más Sinopharm. Hay una evidencia contundente en el planeta liderada por los datos de Seychelles, Mongolia, Chile, Uruguay, los países que más han vacunado, que demostraron que las vacunas chinas de Sinovac y Sinopharm ya eran mucho menos eficaces antes de que apareciera Delta”.