Viajó para representar al país en una Cumbre Mundial de Ceguera y quedó varado en España

Las nuevas restricciones a los viajes han tomado por sorpresa a muchos viajeros que ya se encontraban en el exterior en el momento que el Gobierno Nacional dio a conocer las medidas. Esto provocó gran incertidumbre y el miedo a quedar varados volvió a rondar entre ellos.

Según las cifras oficiales son en total más de 45.000 las personas las que se encuentran en el extranjero por turismo y que tendrán inconvenientes para regresar al país durante las próximas semanas.

Uno de los argentinos que se encuentra en Madrid y sin tener información sobre su regreso es Matías Ferreyra, una persona con discapacidad visual que viajó a España solo por 36 horas para representar a Argentina y América latina en la Cumbre Mundial de la Ceguera.

Ferreyra es presidente de la ULAC (Unión Latinoamericana de Ciegos), ONG internacional que nuclea y representa a más de 70 organizaciones de ciegos de América Latina y representa también a la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes. Fue convocado para participar del evento que se lleva adelante en la ciudad española desde el lunes 28 y hasta el 30 de junio y acoge a 3500 personas con discapacidad visual.

“Vine a Madrid por dos días representando a nuestro país en la cumbre mundial de la ceguera. Debía volver esta noche (29 de junio), pero me cancelaron el vuelo”, expresó en su cuenta de Twitter Ferreyra.

El joven contó a MDZ que tenía su regreso desde Madrid hacia Ezeiza por la compañía aérea Iberia pero el vuelo se canceló debido a las restricciones de ingreso de pasajeros al país. Antes de las medidas anunciadas el cupo máximo era de 2000 personas al día, ahora es de 600 personas. Por ello, las aerolíneas que operan en Argentina han tenido que cancelar sus vuelos.

“Aún conociendo lo precario de la situación hice el esfuerzo de venir solamente por 36 horas pasando dos noches en avión y una sola en hotel”, compartió.

“Las restricciones se suponían que iniciaban el 1 de julio por eso estaba tranquilo porque llegaba a Argentina el 30 por la mañana -argumenta Ferreyra y agrega- incluso la declaración jurada hablaba del 1 de julio”. Matías Ferreyra viajaba solo por 36 horas a Madrid por la Cumbre Mundial de Ceguera.

Si bien los gastos extras (estadía, comidas y transporte dentro de la ciudad) de Ferreyra, los días que tenga que quedarse en España a la espera de una solución, corren por cuenta de su trabajo, el joven expresa su preocupación por regresar en breve al país para poder asistir a un familiar. “Mi preocupación es volver a casa rápido para cuidar a mi familia”.

Luego de 4 vuelos cancelados, ayer tuvo una luz de esperanza cuando le informaron que lo habían podido ubicar en un vuelo el día de hoy. Sin embargo, la ilusión poco duró aún sigue sin poder regresar al país. "Bajaron a personas indiscriminadamente en ese vuelo y quede varado. Este último vuelo no está cancelado sino que me dejaron afuera", cuenta desde Madrid a MDZ.

"La Embajada argentina no me da cobertura, no me dicen qué puedo hacer. No hay ningún tipo de criterio, ellos dicen que pueden colaborar solo si tengo vuelo con Aerolíneas Argentinas pero eso no es cierto", sostiene Ferreyra.

En su hilo de Twitter expresa la sensación amarga que le provoca lo sucedido y aclara: “No vine a boludear, no vine por turismo, vine a llevar dólares a mi país. Me dejan aquí varado de forma totalmente arbitraria”.

“Lo que están haciendo con quienes trabajamos es criminal”, concluye.