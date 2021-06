Licencias de conducir vencidas: ¿el seguro cubre en caso de un siniestro?

A partir del decreto publicado por el gobierno de Mendoza, donde se prorroga hasta diciembre la norma que prohíbe labrar actas de infracción por licencias de conducir vencidas a partir del 1 de marzo del año 2020 surge el interrogante sobre la cobertura de los seguros en caso de siniestros.

Con motivo de la pandemia, los centros emisores que se encuentran en los municipios tuvieron problemas para dar respuesta a la demanda de miles de mendocinos que deben realizar la renovación de la licencia de conducir. Las restricciones vigentes para la circulación sumado a los protocolos de atención reducida que tienen las reparticiones públicas hicieron que se genere una acumulación de solicitudes de renovación y en algunos casos los turnos se consiguen 60 días después del vencimiento de las licencias.

Edgardo Juchniuk quien es miembro del consejo honorario de la Asociación de productores y asesores de seguros de Cuyo (APAS) explicó que las aseguradoras no se ven comprometidas con el decreto firmado por el gobernador Rodolfo Suárez y se tienen que regir por las normas legales que no han sufrido ninguna modificación.

"Debido a esta situación excepcional las aseguradoras han estado cubriendo los siniestros aunque la licencia de conducir este vencida" agregó Juchniuk y destacó que no es lo mismo conducir en una categoría en la cual no había sido categorizado o conducir con la licencia suspendida por algún otro motivo.

Desde APAS aseguraron que no hay nada que impida que una aseguradora rechace un siniestro por esta circunstancia y destacaron que desde el inicio de la pandemia las aseguradoras decidieron afrontar la situación y se están haciendo cargo de los siniestros pero la pregunta que surge es ¿hasta cuándo?.

Exámenes y curso de manejo

Hasta el 31 de diciembre de 2021 sigue la prórroga para conducir aunque la licencia esté vencida, sin correr el riesgo de sufrir una multa por infracción vial gravísima. Según la ley, quien debe renovar su carnet después de 3 meses debe rendir un examen como si fuera la primera vez, es decir hacer el curso de manejo y pasar la evaluación teórico/práctica.

Oscar Hómola, Director de Seguridad Vial de Mendoza explicó que la decisión de tomar el examen o no dependerá de cada uno de los municipios y agregó: "En principio no deberían hacerlo ya que con el decreto se considera que su licencia no ha vencido, pero puede haber algún municipio que exija este requisito".

Lisandro Delgado, director de tránsito de la Municipalidad de Godoy Cruz, explicó que los tres meses de plazo para tener que rendir nuevamente el examen operan a partir del vencimiento prorrogado. Quienes tienen domicilio en Godoy Cruz no están teniendo demoras para las renovaciones de las licencias y en el caso de la primera licencia o ampliación de categoría hay dos semanas de espera.