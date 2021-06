Suculentas en casa: riego, fertilizantes y estanterías originales

Las suculentas están de moda hace rato. Se trata de un puñado de especies de plantas muy variadas, con flores o sin ellas, de color verde o de tonos rojizos, que visten un ambiente como ninguna otra planta y además, requieren poco cuidado.

Sin embargo, las suculentas tienen sus especificidades y conviene prestarles atención si no queremos que se pudran o se arruinen tan pronto como las traemos del vivero.

El error más frecuente es pensar que porque no requieren mucho riego y soportan la tierra seca no hay tips para cuidarlas. No obstante existen diversas maneras de realzar su belleza, exhibirlas, regarlas adecuadamente y cuidarlas con fertilizantes adecuados.

Vamos a una guía general básica de cuidados y recomendaciones para suculentas.

El exceso de agua daña a la suculenta. Fuente. Hola

Cómo lucir tus suculentas

Como ya dijimos, las suculentas son esas plantas que no gustan demasiado de la humedad. Por ello, se pudren, decoloran o mueren con facilidad ante el exceso de agua contínua.

Suculentas: la clave está en elegir una maceta que drene bien. Fuente. Instagram The Organization Wiz

Por ello, entre los cuidados básicos está elegir una maceta que drene bien: con orificios en la base. Un error frecuente es colocar un plato debajo de la maceta: esto conserva el agua cerca de la tierra, lo cual la hace húmeda y no apta para las necesidades de las suculentas.

El uso correcto del agua para nutrir una suculenta consiste en humedecer la maceta con orificios y sin plato debajo cada dos días. No verter un chorro de agua por semana ni hacerlo con la regadera. Un spray bastará.

No es necesario colocarle fertilizante. Alcanzará con colocarlas en el lugar adecuado: hay suculentas de interior y de exterior. Es la pauta más importante para que crezcan fondozas y sanas.

En el caso de querer otorgarles un plus de nutrición, es válido. Se pueden colocar cáscaras de huevo. Resulta un abono excelente tanto para suculentas como para cactus.

Les aporta calcio, potasio, hierro, fósforo y magnesio. También es útil agregar restos de café y perlitas especiales, que liberan agua gradualmente, con el transcurso del tiempo (se consiguen en viveros).

Para aprovechar el espacio es ideal realizar estanterías angostas amuradas a las paredes. Pueden ser de hierro o de madera y hierro combinadas. Además de ser la última tendencia en decoración a las suculentas les encanta estar cerca entre ellas y contra una pared.

No obstante vale aclarar que les gusta el viento, por tanto la agrupación total no es aconsejable. Este modo de disponerlas hace que se luzcan y además, se aprovecha el espacio vertical.

Quedan divinas en las paredes de un pasillo en un PH, un patio trasero o un living. Suculentas: para su mantenimiento se requiere tierra fértil. Fuente. Look Magazine

Las suculentas de exterior e interior necesitan sol. Al menos unas horas al día. Siempre debe darles de manera directa y no indirecta. La sombra total durante todo el día no sirve.

En cuanto a la tierra debe ser únicamente tierra fértil pero en especial para cactus y suculentas. La tierra fértil universal permanece húmeda demasiado tiempo, algo que no es bueno para las suculentas.

Otro tip es rotar y mover las plantas si la luz es insuficiente; siempre es una buena idea para que todas las hojas disfruten del sol.

Algunas especies recomendadas para comenzar son las siguientes especies de interior: Jade, Suculenta Cebra, Corona de Cristo, Cactus de Navidad, Planta Panda y Aloe Vera.

Y ahora... ¡A disfrutar de tus suculentas!