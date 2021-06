Segunda dosis: qué vacunas se podrían combinar con la Sputnik V

Iris Aguilar, jefa de Inmunizaciones de Mendoza, pronosticó que la vacunación contra el coronavirus será de frecuencia anual, aunque probablemente implique el uso de vacunas de "segunda generación" por las variantes de la enfermedad que han ido apareciendo.

"Viendo la aparición de nuevas variantes, es muy probable que la vacunación sea una cuestión anual, aunque habrá que ver si se aplican terceras dosis de una vacuna disponible o de vacunas de segunda generación" creada para combatir esas nuevas cepas", explicó Aguilar en Radio La Red.

La funcionaria afirmó también que es muy probable que, en el futuro, todas las vacunas sean "intercambiables". "En los papeles, el componente dos de Sputnik podría ser intercambiables con la vacuna del laboratorio Cansino", explicó. Aunque a ello agregó la posibilidad de que se lo haga con AstraZeneca o el propio componente 1 de Sputnik V.

"Esto lo tiene que evaluar la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain)", agregó, y aclaró que "los análisis se hacen en modelo pandémico y acelerado".

Aguilar indicó que se esperan para esta semana segundas dosis de Sputnik V y aclaró ante la postura de quienes se quejan de que no existan ensayos clínicos de estas combinaciones: "Hay colegas que dicen que no hay ensayos clínicos, pero es obvio que no va a haber porque estamos en una situación de urgencia, nos basamos en opiniones de expertos y damos las mejores respuestas con lo disponible", explicó.

La jefa de Inmunizaciones sostuvo además que es una "buena noticia" que la vacuna china del laboratorio chino Sinopharm se haya autorizado para niños e indicó que hay un impacto importante en grupos en los que había impactado hasta ahora el coronavirus, como las personas embarazadas.

También habló de las personas que se vacunan en el exterior a pesar de haber recibido en la Argentina el esquema completo. "Es una recomendación y es una elección de carácter individual, mal no hace o no lo visibilizamos aún", afirmó.